Смольный предложил для обсуждения маршрутную сеть общественного транспорта

Подконтрольный комитету по транспорту Смольного ГКУ «Организатор перевозок», в рамках готовящейся транспортной реформы, выложил в интернет карту с маршрутами наземного общественного транспорта.

Жителям Петербурга предлагают ознакомится с картой и прислать пожелания по маршрутам. Изменения в сети до сих пор проектируются, утверждается в сообщении на сайте ГКУ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 2020 года в городе начнет действовать новая сеть пассажирского транспорта, которая минимизирует дублирование (сейчас около 200 коммерческих маршрутов повторяет социальные на 40–100%, отмечают чиновники). Смольный будет объявлять конкурсы с новыми условиями, ключевым из которых является возможность льготного проезда на маршрутках. Кроме этого, высаживать пассажиров будут только на остановках общественного транспорта (сейчас маршрутки останавливаются по требованию пассажиров). Перевозчики, выигравшие конкурсы, обязаны закупить новый подвижной состав, выпущенный не ранее 2018 года и произведенный в России. Однако также обсуждается допуск белорусских машин, говорит один из участников совещания в Смольном.

Между тем параметры реформы, в частности конкурсы и оптимизируемая маршрутная сеть, вызывают вопросы не только у участников рынка (около 70% занимает ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто»), но и у общественности. Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что депутаты на фоне новостей о транспортном коллапсе на Васильевском острове в связи с отменой ряда маршруток попросили провести консультации в каждом районе.

Яна Войцеховская