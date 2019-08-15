Миллиардера и главного редактора наказывать строже не будут

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор главному редактору газеты «Новые колеса» Игорю Рудникову и бывшему заместителю полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) миллиардеру Александру Дацышину, которых ранее признали виновными в покушении на самоуправство. Ужесточить приговор пытался признанный потерпевшим по делу глава следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области Виктор Леденев: Игоря Рудникова и Александра Дацышина обвиняли в вымогательстве у него $50 тыс за прекращение «позорящих его репутацию» публикаций.

Вчера вступил в законную силу приговор для Игоря Рудникова и Александра Дацышина, которых в июне Московский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными в покушении на самоуправство и приговорил к обязательным работам. При этом суд зачел срок содержания под стражей Игоря Рудникова и срок содержания под домашним арестом Александра Дацышина, освободив обоих в зале суда. Главный редактор «Новых колес» в разговоре с журналистами называл приговор фактически оправдательным. Отметим, прокуратура в прениях просила приговорить Игоря Рудникова к десяти годам колонии строгого режима, а Александра Дацышина — к восьми.

После переквалификации (см. “Ъ” от 18.06.2019) обвинения судом первой инстанции на более мягкую статью, не предусматривающую наказания в виде лишения свободы, прокуратура поменяла свою позицию и не стала подавать апелляционного представления, заявив в горсуде, что вынесенный приговор является законным и обоснованным. Напомним, изначально журналиста Игоря Рудникова обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ), а экс-заместителя полпреда — в пособничестве. Следствие считало, что они требовали с генерала Леденева $50 тыс., угрожая распространить клеветнические сведения о его имуществе (см. “Ъ” от 15.02.2019). До этого газета «Новые колеса» рассказывала о незадекларированной недвижимости генерала, в том числе об особняке на курорте под Калининградом.

Апелляцию на приговор подала защита экс-замполпреда Александра Дацышина. Адвокаты господина Дацышина просили суд оправдать их подзащитного. Они не раз отмечали наличие существенных противоречий в показаниях потерпевшего, а также заверяли суд, что никаких действий, которые говорили бы о совершении Дацышиным самоуправства, исходя из судебного следствия, не было. «Признание виновным господина Дацышина является нонсенсом. Недоумением длиною почти в два года. Я искренне недоумеваю, как действия законопослушного Дацышина, совершенные исключительно в интересах руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Калининградской области Леденева, признанного потерпевшим, можно было отнести к преступным»,— заявил в прениях защитник Александра Дацышина Алексей Гудков.

Обжаловать приговор также пытался и признанный потерпевшим по делу генерал Леденев. Напомним, что в рамках уголовного дела он заявлял гражданский иск на 3 млн рублей, оставшийся без удовлетворения. Виктор Леденев просил суд признать Александра Дацышина и Игоря Рудникова виновными в вымогательстве (п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ), то есть вернуться к изначальным доводам прокуратуры. Против удовлетворения жалобы выступала защита обоих фигурантов. Среди прочего адвокаты Рудникова отмечали, что дальнейшей угрозы распространения порочащих сведений не было, поскольку к тому моменту все публикации в «Новых колесах» уже были сделаны, а новых материалов для них не было.

Суд отказал в удовлетворении обеих жалоб и оставил приговор в силе. При этом в суде огласили только вводную и резолютивную части решения, а потому говорить о причинах его принятия пока затруднительно.

Марина Царева