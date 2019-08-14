В Сургуте на реке Сайма произошел разлив нефтепродуктов

На реке Сайма в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) произошел разлив нефтепродуктов на площади около 2 тыс. кв.м, сообщили в пресс-службе администрации города. По предворительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Еще одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку. Опасности для жизни нет.

«На месте работают сотрудники спасательного центра и правоохранительных органов. Установлены боновые ограждения, которые препятствуют разливу нефтепродукта, идет ликвидация пятна, затем будет выполнена механизированная уборка загрязненного участка и прибрежной территории»,— говорится в сообщении.

По словам заместителя главы города Алексея Жердева, при необходимости сотрудники будут работать в две смены. Последствия планируется устранить до пятницы, 16 августа. Администрация ищет виновников произошедшего.