Ученые спрогнозировали распространение дыма от лесных пожаров до Гренландии

Дым от лесных пожаров Сибири может достичь севера Гренландии, следует из карты Европейской программы наблюдений ЕС Copernicus. Смог, по прогнозу ученых, перейдет океан и достигнет Аляски.
Ранее на спутниковых снимках NASA было запечатлено, как дым от горящих сибирских лесов достиг западного побережья Канады и Аляски.
О том, что дым может дойти до Аляски, предупреждал в интервью “Ъ” эксперт «Гринписа России» Григорий Куксин.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Уже никакие силы потушить пожары не могут».
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