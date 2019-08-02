Дым от лесных пожаров в Сибири дошел до США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг западного побережья Канады и Аляски, свидетельствуют спутниковые снимки NASA. «Дым от сибирских пожаров распространился от востока России до Аляски (где, возможно, смешался с дымом от местных пожаров), он достиг западного побережья Канады, Ванкувера и Сиэттла»,— рассказал Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда.

Ранее о том, что дым может дойти до Аляски, предупреждал в интервью “Ъ” эксперт «Гринпис России» Григорий Куксин. «Дым, который приходил в Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, он дошел из Сибири до Урала, перевалил через Урал и даже попал в Поволжье. И он туда еще вернется. Сейчас его уносит на восток — он дошел до Камчатки и даже пошел дальше, но, если я правильно понимаю, сегодня должны примерно на Аляске увидеть наш дым»,— сказал он. По словам эксперта, ситуация может измениться через несколько недель, когда пойдут устойчивые дожди.

За неделю площадь лесных пожаров в Сибири выросла на 60%. К 31 июля она превысила 3 млн га. Всего в регионе зафиксировано 232 пожара, из них 137 в Иркутской области и 94 в Красноярском крае. Смог накрыл сибирские города, а дым дошел уже до Урала. Из-за разгула стихии в 42 субъектах России введен особый противопожарный режим, еще в нескольких регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Республике Якутия и в одном муниципальном районе Бурятии — введен режим ЧС.

МЧС считает, что в распространении пожара на 3 млн га виноваты местные власти, которые «не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов».

Подробнее о потерях от лесных пожаров в Сибири читайте в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».