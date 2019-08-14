В соре рождается истина

Торги на крупный контракт одного из пяти башкирских регоператоров по обращению с ТКО — компании «Эко-сити» — спровоцировали жалобы участников рынка и разбирательство в УФАС. Три компании из Стерлитамака и Мелеуза, занимающиеся вывозом мусора, считают, что регоператор намерен передать контракт аффилированной компании, а та, в свою очередь, передаст его им на субподряд на невыгодных условиях. Заявители жалуются на ограничение конкуренции с помощью искусственного укрупнения лота и установления неподъемной суммы обеспечения. В «Эко-сити» претензии в свой адрес называют необоснованными. Юристы разошлись в оценке перспектив удовлетворения жалобы.

Башкирское управление ФАС сегодня намерено приступить к рассмотрению жалобы на действия одного из пяти региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Региональный оператор „Эко-сити“» (принадлежит предпринимателям Семену Земскову, Айрату Максадову и Айнуру Гайнуллину). В июле компания объявила аукцион на отбор компании по вывозу ТКО в Стерлитамаке, Стерлитамакском, Миякинском, Гафурийском и Аургазинском районах. Стоимость контракта — 1,3 млрд руб. Он предусматривает вывоз 3,63 млн куб. м мусора с января 2020 до 31 декабря 2022 годов, транспорт подрядчика должен иметь подключение к ГЛОНАСС, чтобы регоператор мог отследить его передвижение. Подвести итоги тендера «Эко-сити» планирует 21 августа.

С жалобой в УФАС обратились транспортные компании, которые уже работают на рынке вывоза мусора,— стерлитамакские «Дворэкосервис» (принадлежит Ольге Антоновой и Алексею Гурьеву) и «Спецавтохозяйство» (принадлежит администрации Стерлитамака), а также мелеузовское ООО «Экотех-Мелеуз» (владелец — Тимур Ахметшин). По их мнению, регоператор сформировал аукционную документацию таким образом, чтобы ограничить число участников, чем нарушил ФЗ «О защите конкуренции». Для этого, отмечается в жалобах, «Эко-сити» выставил на торги очень крупный лот, хотя услуги должны оказываться в значительно удаленных друг от друга районах, и потребовал очень высокий размер обеспечения — 63,64 млн руб. для заявки и 127 млн руб. для контракта.

В жалобах отмечается, что в аукционной документации нет сведений о полигонах, куда должны свозиться ТКО, и о контейнерных площадках, где надо забирать мусор. Условия аукционной документации не позволяют участвовать в торгах 90% местных транспортных компаний, а составлены под двух-трех крупных игроков, отмечают заявители. По их мнению, небольшим игрокам придется уйти с рынка. Наконец, в жалобах указывается, что «Эко-сити» предложил завышенную стоимость транспортировки ТКО — 350 руб. за куб. м, в то время как, например, «Дворэкосервис» направлял коммерческое предложение о готовности исполнить тот же объем работ в два раза дешевле, за 150 руб. за куб. м.

«Эко-сити» в 2018 году было отобрано министерством экологии для обслуживания зоны, куда входят города Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак и 18 районов с проживанием 1,35 млн человек. С компанией заключен контракт стоимостью 16,09 млрд руб. со сроком действия до августа 2027 года.

Владелец компании «Экотех-Мелеуз» Тимур Ахметшин сообщил, что направил жалобу в антимонопольное управление, так как уверен, что торги проводятся под аффилированного с «Эко-сити» участника. «В конце прошлого года „Эко-сити“ заключил контракт с „Эко-сити Юг“, которая привлекла нас на субподряд. Но если регоператор платит „Эко-сити Югу“ по 608 руб. за куб. м, то тот нам оплачивает за такой же объем вывоза мусора всего 115 руб. В начале года нас торопили с заключением договоров, заявляли, что понимают, что эта цена не отражает затрат, обещали ее пересмотреть, но этого не случилось»,— отметил собеседник. Он опасается, что трехлетний контракт будет заключен на тех же условиях субподряда: «Оставят за собой сбор мусора в городе, который можно организовать двумя КамАЗами, а все остальное отдадут на аутсорсинг».

Собеседник в ООО «Спецавтохозяйство», просивший не называть его фамилию, также недоволен тем, что в «Эко-сити» называли первоначальные условия работы с субподрядчиками «временными», но ничего не поменялось. «По опыту этого года работы мы поняли, что так работать невозможно»,— добавил он.

Генеральный директор «Дворэкосервиса» Антон Подоплелов для комментариев вчера был недоступен.

Совладелец «Эко-сити» Семен Земсков претензии в адрес регоператора считает необоснованными. «Согласно постановлению правительства России («Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора».— „Ъ“) мы обязаны разбить торги не менее чем на три лота, что мы и сделали. И еще около 15% территории мы разбили для игроков малого и среднего бизнеса — всего 53 лота. Мы никаких нарушений не видим и рассчитываем, что у УФАС будет такая же позиция»,— сказал предприниматель. Недовольство компаний, обратившихся в антимонопольное ведомство, он связывает с тем, что «они привыкли работать по старинке, возят мусор на тракторных тележках и не вкладываются в развитие». «Им только и остается, что жаловаться»,— заключил он.

«Цена контракта может отпугнуть потенциальных участников торгов, но не может быть доказательством ограничения конкуренции, если определена в установленном законом порядке,— сомневается в перспективах удовлетворения жалоб юрист практики имущественных и обязательственных отношений компании „Амулекс“ Виктория Соколова.— Само по себе создание укрупненных лотов нарушением не является, если не будет доказана причинно-следственная связь между укрупнением и ограничением доступа к торгам.

Ссылки заявителей на то, что большую часть хозяйствующих субъектов на рынке составляют малые предприятия, требуют обоснования, а иные доводы подлежат тщательному изучению. Напрямую ограничение конкуренции они не подтверждают».

По мнению руководителя практики «Контрактная система и коммерческие закупки» юридической фирмы Intellect Андрея Тронина, «наиболее сильным доводом является отсутствие в аукционной документации данных об объеме контейнеров в местах размещения ТКО». «Если этот довод подтвердится, то вполне вероятно, что закупка будет отменена с выдачей предписания заказчику»,— полагает эксперт.

Булат Баширов, Майя Иванова