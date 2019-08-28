«Русскому Стандарту» — 20 лет

Как создавались тренды на банковском рынке, как начиналось кредитование граждан в нашей стране, «Деньгам» напомнили руководители банка, их друзья и коллеги.

«Русский Стандарт» был первым игроком, предоставившим в России POS-кредит, вместе с «М.Видео» открыв потребителям доступ к этой новой тогда для рынка услуге. Именно с тех пор появились кредиты на холодильники, стиральные машины, технику, которые можно было оформить прямо в магазине. Что стало особенно актуально, так как страна была на пике потребительской активности.

Банк «Русский Стандарт» принес в нашу страну кредитные карты, став первопроходцем и одним из лидеров в этом сегменте. Кредитные карты существуют уже много лет, но до сих пор это наиболее удобный, универсальный кредитный продукт для потребителей.

И по части приема карт банк «Русский Стандарт» не остался в стороне — построил крупнейший частный эквайринг в нашей стране. В числе первых в России он обеспечил техническую возможность предоставления услуг интернет-эквайринга. Сегодня без этой технологии, без преувеличения, сложно представить e-commerce.

«Это наш общий успех»

Рустам Тарико, председатель совета директоров банка «Русский стандарт» Фото: Предоставлено пресс-службой «Банк русский Стандарт»

В далеком 1999 году, когда мы делали первые шаги, разрабатывали первые, революционные для страны банковские продукты, радовались первым улыбкам клиентов, мы думали только о том, как стать новым и современным банком национального масштаба.

Прошедшие годы, бесспорно, были очень успешными для банка «Русский Стандарт». Реальность превзошла все наши ожидания — банк стал одним из самых инновационных и крупнейших розничных банков с 30 млн клиентов и более чем 46 млн банковских карт. Банк «Русский Стандарт» вошел в список кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, который опубликовал Банк России, и входит в топ-45 крупнейших эквайеров Европы, развивая крупнейший частный эквайринг в нашей стране.

Последние 20 лет были полны событий на макро- и микроэкономическом уровнях. Мы прошли через них твердой поступью, закалились и стали еще сильнее — обновленная бизнес-модель принесла нам по итогам года прибыль почти 8,5 млрд руб., что выше предыдущего показателя в 3,5 раза!

Банк «Русский Стандарт» всегда определял тренды развития на российском банковском рынке: он стал пионером потребительского кредитования, запустил рынок кредитных карт и стал его лидером, в числе первых в стране представил новые современные платежные сервисы и инструменты. Мы будем и дальше определять ключевые направления в финансовом секторе и станем одним из крупнейших игроков в перерождающейся на глобальном уровне банковской отрасли.

Все достигнутые с момента создания банка результаты — наш общий успех, и огромный вклад в это ежедневно, ежечасно и ежеминутно вносит каждый сотрудник, партнер и клиент, которых мы очень ценим. Мы вместе приняли непосредственное участие в становлении и успехе банка на российском рынке.

Я уверен, что в тесном сотрудничестве мы будем и дальше успешным, революционным, честным, эффективным, амбициозным и социально ответственным банком, настоящим Русским Стандартом!

«Для меня — это прежде всего стандарт»

Александр Тынкован, президент и председатель правления группы «М.Видео-Эльдорадо» Фото: Предоставлено Группой «М.Видео – Эльдорадо»

Когда банк запускался — это было новое время, и, с моей точки зрения, Рустам Тарико создал стандарт не только в банковском деле, но и для предпринимательства, бизнеса в целом. Дизайном первой банковской карты Рустам Тарико занимался очень долго, думал о нем, рисовал (может быть, не сам, но активно участвовал в этом). Весь процесс занял несколько месяцев. И пока он не получил самое красивое и интересное оформление, он не остановился, все продолжал создавать свой русский стандарт. Он сразу видел в этом для себя некоторую миссию: не просто банк (банков было много) — он хотел банк, который станет эталоном, который будет первым в стране с точки зрения сервиса, отношения к клиенту, инноваций. И у него это получилось.

Компания «М.Видео» совместно с банком «Русский Стандарт» выдала первый в России потребительский кредит. И это был тоже новый стандарт для рынка. Никто не делал такого до нас. Мы привлекли совершенно новую аудиторию. Эффект был ошеломляющим: мы не ожидали такого спроса. Поэтому я благодарен за то, что тогда именно наша компания стала партнером проекта, что мы это сделали вместе. До сих пор в сегменте бытовой электроники продажи в кредит крайне важный драйвер роста.

Хочу пожелать банку «Русский Стандарт» новых идей и новых свершений. Сейчас рынок стал более сложным — уже труднее выделяться. Желаю оставаться собой и продолжать делать то, во что вы верите, при этом делать это красиво и качественно, как вы это умеете, успехов!

«Для меня это семейный праздник»

Дмитрий Маликов, композитор, пианист, продюсер, народный артист России Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня поздравить всех, кто работает, сотрудничает и дружит с «Русским Стандартом», с днем рождения этого замечательного банка. Лично для меня это тоже очень важный, можно сказать, семейный праздник, потому что я небезразличен ко всем делам, происходящим в «Русском Стандарте». Долгие годы я являюсь клиентом «Русского Стандарта», и даже когда приезжаю на гастроли в какой-либо город, вижу отделение банка (как правило, на одной из центральных улиц), я радуюсь, как будто встречаю хорошего доброго друга. Совсем недавно в Санкт-Петербурге мне нужны были наличные деньги, это был выходной день, но банкоматы работали, все без проблем. Я еще раз порадовался тому, что все функционирует как часы.

Что касается каких-то совместных проектов, то в основном, конечно же, для меня это пользование картой Imperia Private Banking и мобильным банком. Я себя не представляю без этих сервисов. Уже никто не помнит, что раньше нужно было искать в городе телефонную будку и опустить в аппарат две копейки, чтобы позвонить. Сейчас у всех есть мобильные. Наша жизнь стала быстрее, удобнее и гораздо проще. Поэтому мне невероятно приятно, что банк продолжает развиваться и постоянно идет впереди, в авангарде всех новостей и новинок, которые происходят в банковском бизнесе. А меняется все очень быстро. И впереди, мне кажется, грядут революционные изменения, за которыми «Русский Стандарт» тоже следит и наверняка будет нас радовать. Именно этого я вам и желаю. Желаю, чтобы вы не сбавляли темп, чтобы вы существовали очень долго, потому что стабильность — самое главное качество, которое должно быть у банка.

«Банк, определяющий тренды в отрасли»

Владимир Комлев, генеральный директор НСПК Фото: Предоставлено пресс-службой НСПК

Поздравляю банк «Русский Стандарт» с двадцатилетием! Приятно отметить, что коллеги всегда в числе первых включаются во многие наши проекты. Например, эквайринговая сеть банка одной из первых была технически полностью готова к приему карты «Мир», и многие из крупнейших мерчантов — партнеров «Русского Стандарта» в разных отраслях — первыми начали работать с национальной платежной картой. Банк также стал одним из лидеров по подключению своих партнерских торговых сетей к программе лояльности платежной системы «Мир».

Сегодня мы активно работаем над внедрением сервисов оплаты с помощью QR-кода в Системе быстрых платежей (СБП), который станет еще одним удобным способом безналичной оплаты и позитивно повлияет на рост доли безналичных платежей в России. В этом году на Петербургском международном экономическом форуме на стенде платежной системы «Мир» первая тестовая операция по QR-коду в рамках СБП прошла через банк «Русский Стандарт», который выступил эквайером.

Коллеги также обеспечили техническую готовность подключения первого клиента — юридического лица — московского бара «Стрелка» — к приему платежей по QR-коду в Системе быстрых платежей Банка России. И уже с момента вступления в силу изменений в положение Банка России от 06.07.2017 №595-П «О платежной системе Банка России», предусматривающих возможность проводить в СБП платежи в пользу юридических лиц, клиенты банков—участников СПБ смогут расплачиваться здесь с использованием этой технологии.

Хочу пожелать «Русскому Стандарту» не останавливаться на достигнутом, сохранять лидирующие позиции и продолжать внедрять технологические инновации, определяющие тренды в платежной отрасли!

Ксения Дементьева