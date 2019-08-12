На девушку, которую полицейский ударил в живот, составили административный протокол

В отношении Дарьи Сосновской, которую при задержании после акции 10 августа полицейский ударил в живот, завели административный протокол о нарушении порядка проведения митинга (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Таганский суд Москвы рассмотрит дело во вторник, 13 августа. Госпоже Сосновской грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. или обязательные работы до 40 часов.

Как сообщила «Интерфаксу» адвокат девушки Татьяна Молоканова, она обратилась к врачам, «ее везут сейчас в больницу.

Полиция Москвы устанавливает имя сотрудника, который ударил девушку кулаком в живот во время задержания после митинга 10 августа.



До этого полиция предпочитала никак не реагировать на видео, на котором было чётко зафиксировано правонарушение одного из их сотрудников. pic.twitter.com/oiQ1LpWQoZ — baza (@bazabazon) 12 августа 2019 г.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева тем временем сообщила, что возьмет дело Дарьи Сосновской на личный контроль. «Завтра с утра это будет первое дело, которым я займусь. Узнаю, кто завел дело и в связи с чем»,— сказала она «Интерфаксу».

Напомним, Московское управление МВД начало служебную проверку грубого задержания госпожи Сосновской. До этого девушка обратилась с заявлением к главе Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району.

10 августа прошла очередная санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. На ней также звучали призывы освободить фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, которое возбудили после несанкционированного митинга 27 июля. По данным «Белого счетчика», на акцию пришли 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О том, как прошла акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».