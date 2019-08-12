Дело о банкротстве Максимовского свинокомплекса возвращено из Кабардино-Балкарии в Башкирию

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской республики направил по подсудности в Башкирию дело о признании банкротом ООО «Максимовский свинокомплекс». Инициатором банкротства предприятия, переведшего регистрацию в Кабардино-Балкарию в 2013 году, является ООО «Проектно-строительная компания Восток». В марте прошлого года арбитражный суд Кабардино-Балкарии ввел в свинокомплексе процедуру наблюдения на срок шесть месяцев. Временным управляющим предприятия был назначен член «Краснодарской межрегиональной СРО арбитражных управляющих» Руслан Базиев. Итоги процедуры суд планировал рассмотреть 24 сентября.

О передаче дела в Башкирию ходатайствовал один из кредиторов — индивидуальный предприниматель Эльмир Сайфуллин, оценивающий свои требования к должнику в 843 тыс. руб. Кредитор заявил, что свинокомплекс вел и ведет деятельность в Башкирии, где находятся другие его кредиторы, в том числе Россельхозбанк, а также сотрудники, руководство и имущество.

Суд установил, что в Уфе также зарегистрирована управляющая компания свинокомплекса — АО «АПК Максимовский», в отношении которой возбуждено дело о несостоятельности. Он пришел к выводу, что ведение процедуры несостоятельности в Башкирии «приведет к ускорению процесса банкротства и минимизации расходов сторон». Так как кредиторы предприятия преимущественно находятся в Башкирии, рассмотрение дела в регионе исключит затраты на командировки. Имущество должника также находится в пределах республики, что упростит его осмотр и оценку для подготовки к торгам. Кроме того, отметил суд, применение формального подхода к определению подсудности по месту регистрации должника может «стимулировать недобросовестных должников к так называемому банкротному туризму» — «созданию искусственных условий для изменения территориальной подсудности дела о банкротстве посредством формальной смены регистрационного учета, не сопровождаемой фактическим переездом». Рассмотрение дела о банкротстве в Нальчике, по мнению суда, «может затянуть и затруднить предоставление первичных финансовых и бухгалтерских документов и, как следствие, процедуры банкротства, что не может соответствовать принципу всестороннего, полного, объективного исследования обстоятельств дела, а также принципу процессуальной экономии судопроизводства».

ООО «Максимовский свинокомплекс» подал апелляционную жалобу на это решение.

Ирина Самойлова