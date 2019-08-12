«Ведомости»: Минтранс разработал законопроект о сокращении приаэродромных территорий

Минтранс создал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), текст которого был разослан аэропортам летом, сообщили «Ведомости» со ссылкой на документ. ПАТ — территория вокруг аэропортов радиусом 30 км, строительство на которой обязательно должно быть согласовано с Росавиацией.

Сейчас действует закон о том, что у каждого аэропорта должен быть свой проект ПАТ. Правило о 30 км отменилось. Согласно закону, в ПАТ может быть установлено семь подзон — от первой, где разрешено строить только объекты для воздушного движения, до седьмой, где разрешено строительство всего, кроме жилья, если уровень шума и загрязняющих веществ не превышает норму.

Однако на ПАТ построены целые микрорайоны. В 2017 году в зоне негативного воздействия Внуково проживало, по оценкам аэропортов, 500 тыс. человек, Шереметьево — 360 тыс., Домодедово — 50 тыс. человек. Частично это самострой, и по закону 2017 года он был возможен.

Новый законопроект предлагает устанавливать ПАТ с шестью подзонами, а седьмая может выделиться дополнительно, но не позднее 2025 года. У Шереметьево и Внуково ПАТ примерно по 200 тыс. га, у Домодедово — около 300 тыс. Большую часть территории занимает седьмая подзона.

Газета со ссылкой на сотрудника одного из аэропортов отмечает, что установка ПАТ без седьмой подзоны может вывести из-под контроля на пять-шесть лет сотни тысяч гектаров вокруг аэропортов. Сотрудник другого аэропорта опасается, что власти субъектов будут затягивать принятие седьмой подзоны.

«Принятие законопроекта в такой форме угрожает работе аэропортов даже в нынешней конфигурации, ведь пространства вокруг могут быть застроены с последующими жалобами жителей на шумы. И тем более это угрожает их развитию: в Шереметьево, например, достраивается третья полоса, в стратегии Домодедово — строительство шести полос»,— заявил директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин. По словам гендиректора Внуково Дмитрия Сапрыкина в письме к замминистра транспорта Александру Юрчику, седьмая подзона обязательна, иначе воздушные суда будут оказывать воздействие на здоровье граждан, «что может привести к ограничению полетов». В начале 2010-х Внуково уже ограничивало ночные полеты, потому что шум мешал жителям застройки вокруг аэропорта.

Кроме того, законопроект предусматривает согласование строительства с Росавиацией до строительства ПАТ, что, по мнению Домодедово и Шереметьево, может нарушить санитарные нормы и привести к неконтролируемой застройке. Также проект закона предлагает оценивать воздействие по эквивалентному уровню шума (общее воздействие в течение определенного времени), не принимая во внимание максимальный, а жителям мешают прежде всего максимальные шумы.

Представители Внуково, Шереметьево, Минтранса, правительства Мособласти и Роспотребнадзора не ответили на запросы «Ведомостей».

Конфликт вокруг размера приаэродромных территорий в России грозит аэропортам выплатой триллионных компенсаций и потенциальной остановкой полетов. Несмотря на принятие закона в 2017 году, аэропорты и власти регионов так и не смогли договориться об установлении границ таких территорий. Минтранс предлагает сократить размеры приаэродромных территорий, смягчив нормативы по уровню шума, это поддерживают застройщики и формально аэропорты. Но против выступает Роспотребнадзор.

Подробнее — в материале “Ъ” «Аэропорты зажимают в зонах».