Дачники уходят в онлайн

Продажи товаров для дачи и сада в России в 2019 году могут установить новый рекорд. По прогнозам «Infoline-Аналитики», оборот этого сегмента вырастет на 6%, до 228 млрд руб. Во многом спрос обеспечен интернет-магазинами, которые активно расширяют ассортимент категории. Но сложности для развития сегмента может создать постепенный отказ россиян от дач из-за роста ставок земельного налога и общих затрат на поддержание хозяйства, предупреждают аналитики.

По оценкам «Infoline-Аналитики», продажи товаров для сада и дачи в России по итогам 2019 года увеличатся примерно на 6%, до 228 млрд руб. Это рекордный показатель за последние восемь лет, следует из данных аналитиков. Для сравнения: в 2012 году оборот этого сегмента рынка был на уровне 135 млрд руб., в 2015 году — 180 млрд руб. В этом году рост спроса на товары для сада и дачи был во многом обеспечен интернет-магазинами и маркетплейсами, которые активно наращивают долю категории в своем ассортименте, считают в «Infoline-Аналитике».

Тренд на активный рост спроса на садовые товары в интернете подтверждают в Ozon. За первые шесть месяцев 2019 года продажи категории на площадке выросли на 162% год к году, сообщили в компании, не называя абсолютных цифр. Быстрое увеличение ассортимента, пожалуй, самый важный фактор роста категории, согласна представитель Ozon Анна Карпова. По ее словам, сейчас с такими товарами работают более 440 поставщиков компании. В маркетплейсе Goods (принадлежит группе «М.Видео-Эльдорадо») говорят, что за год с начала продаж садовых товаров во втором квартале 2018 года категория выросла в три раза в денежном выражении. Популярность онлайн-заказов в компании связывают в том числе с возможностью обеспечить курьерскую доставку для габаритных и тяжелых товаров и широким ассортиментом.

Еще одним фактором роста оборота товаров для дачи и сада в «Infoline-Аналитике» называют активное расширение предложения в категории среди универсальных сетей DIY. Так, крупнейший игрок на рынке французская Leroy Merlin запустила в своих гипермаркетах формат сезонных садовых центров, которые уже работают при 62 магазинах сети, указывают там. Директор по закупкам категории «Сад» Leroy Merlin Наталья Таныгина говорит, что дачный сезон в 2019 году стартовал раньше, чем годом ранее, а сопоставимые (LfL) продажи товаров для дачи и сада выросли на 15% год к году. Отдельные решения для категории в своих гипермаркетах также сделали в OBI, «Бауцентре» и «Мегастрое», добавляют в «Infoline-Аналитике».

Но дальнейшее развитие сегмента товаров для сада может осложниться из-за постепенного отказа россиян от загородной недвижимости. Как отмечают аналитики МТС-банка, с 2017 года из-за необходимости оформления документов на земельные участки, роста ставок земельного налога и общих затрат на поддержание дачного хозяйства спрос на садовые и дачные участки упал более чем на 50%. Часть горожан предпочитают продавать свои дачи, при этом поколение сторонников дачного отдыха стареет, а молодежь предпочитает другой досуг, отмечают в банке.

Как следует из расчетов «Авито Недвижимости», в первом квартале 2019 года количество предложений на рынке дачной недвижимости на портале выросло почти на 22%, а спрос — на 0,7%. В свою очередь, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров прогнозирует дальнейший денежный рост в сегменте товаров для сада и дома в среднесрочной перспективе, несмотря на увеличение ставок земельного налога и налогообложение продукции, выращенной на огородах и дачных участках.

Никита Щуренков