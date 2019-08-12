На детский сад не хватило земли

Один из крупнейших российских девелоперов жилья ФСК (ранее ФСК «Лидер») Владимира Воронина едва не потерял 773 млн руб. из-за покупки арестованных земель. Администрация подмосковных Мытищ потребовала эту сумму из-за задержки социальной инфраструктуры: ФСК обязалась начать стройку в конце 2018 года, но из-за обременений не смогла приступить к работе. Две судебные инстанции поддержали иск, но в конце июля апелляция встала на сторону девелопера.

В конце июля Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение двух предыдущих инстанций и отказал администрации Мытищ во взыскании со структуры ФСК 773 млн руб., указано в картотеке суда. Как следует из материалов суда, речь идет о застройке UP-квартала «Скандинавский», где проектом предусмотрено строительство жилья общей площадью 100 тыс. кв. м, школы и детского сада на 500 и 240 мест соответственно. Входящее в ФСК ООО «Акколада Лэнд», выступающее застройщиком квартала, планировало начать строить социальные объекты с третьего квартала 2018 года, а закончить — во втором квартале 2020 года. В январе 2019 года администрация Мытищ обратилась в суд, ссылаясь на то, что застройщик еще даже не разработал проектную документацию и не получил разрешения, поэтому построить социальную инфраструктуру не получится. В результате местные чиновники должны будут сами строить школу и детсад, что приведет к убыткам. ФСК сослалась на то, что участки, где должны быть школа и детсад, находятся под арестом. Из-за обременений девелопер пытался подписать с чиновниками новый договор с отложенными сроками, но безуспешно.

В ФСК подтвердили “Ъ”, что участки общей площадью почти 85 тыс. кв. м для детского сада и школы арестованы, из-за чего группа не смогла получить разрешения на строительство. Кроме социальных объектов на площадках планировалось строительство еще нескольких жилых домов, поэтому группа делает все возможное для разрешения ситуации, заявили в пресс-службе ФСК, отметив, что суд отклонил уже несколько исков о снятии ареста.

Управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов обращает внимание на то, что арест на участки наложен в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении руководства ООО «Дэймос» (нынешнее название — «Агрофирма Пирогово»). Как сообщал «Московский комсомолец», «Дэймос» в 2008 году приобрел земли совхоза имени Тимирязева возле деревни Бородино в Мытищах. В число этих земель входил и участок «Акколады Лэнд». Позже сделка была оспорена подмосковными властями, так как совхоз арендовал землю у государства и, соответственно, не мог ее продать.

Владимир Воронин, владелец ФСК, в интервью «Ведомостям» в ноябре 2018 года Я привык решать проблемы по мере поступления

Александр Пахомов не удивлен новому решению апелляционной инстанции: нарушение договора стало следствием независящих от ФСК обстоятельств. Кроме того, установленные договором сроки окончания строительства еще не наступили, а «Акколада Лэнд» обратилась к администрации с предложением об изменении сроков строительства. Администрация Мытищ должна была также доказать вину застройщика, чего сделать не получилось, подтверждает юрист юридической службы «Амулекс» Марина Филиппова.

Директор департамента девелопмента ГК А101 Олег Гурьев рассказывает, что сложности у девелоперов могут возникнуть не только при строительстве соцобъектов, но и при передаче их на баланс города. Раньше школы и детсады строились в рамках инвестконтрактов с городом, что позволяло возместить НДС, который девелопер платил при расчетах с поставщиками и подрядчиками. После упразднения инвестконтрактов единственным легитимным способом передать соцобъект на баланс города стало дарение, которое лишает девелопера возможности возместить НДС.

Елизавета Макарова