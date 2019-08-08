Укрощенное налогообложение

Администрация Перми предложила отменить единый налог на вмененный доход (ЕНВД) на год раньше срока, установленного на федеральном уровне. Как утверждают в мэрии, поступления по налогу не растут, а в случае его отмены город получит из краевого бюджета около 900 млн руб. В качестве замены ЕНВД малому и среднему бизнесу предлагают воспользоваться патентной либо упрощенной системой налогообложения. Предприниматели предложили не торопиться с отменой и не исключают возможности перерегистрации в регионах с более комфортными условиями.



Пермская мэрия представила предпринимательскому сообществу инициативу о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Замглавы администрации Перми, начальник департамента финансов Вера Титяпкина напомнила, что решение об отмене налога было принято на федеральном уровне еще в 2012 году. По ее словам, к 2021 году ЕНВД предлагается заменить патентной системой налого­обложения во всех регионах России. Однако в июне краевой парламент поддержал закон, предусматривающий компенсации выпадающих доходов из бюджета Пермского края для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года. По словам госпожи Титяпкиной, если решение будет принято до 1 сентября, город в течение двух лет может получить из краевого бюджета около 900 млн руб.

Как рассказала начальник департамента финансов, в 2018 году систему ЕНВД применяли около 16,5 тыс. предпринимателей. «В том числе 2,5 тыс. организаций и 14 тыс. индивидуальных предпринимателей»,— уточнила госпожа Титяпкина. Она добавила, что альтернативную — упрощенную систему налогообложения применяли 88% организаций, ЕНВД — 12%. По словам Веры Титяпкиной, на протяжении последних лет ЕНВД показывал низкую собираемость. «Несмотря на ежегодную индексацию базовой доходности, объем поступлений по этому налогу не растет, что не отвечает растущим потребностям бюджета»,— отметила руководитель департамента.

Первый замглавы Перми Виктор Агеев добавил, что отмена ЕНВД не приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес. «В целом при применении патентной системы происходит даже снижение налоговой нагрузки»,— пояснил чиновник. По его словам, на патентную систему готовы перейти около 40% предпринимателей, использующих ЕНВД. Глава Перми Дмитрий Самойлов уточнил, что дополнительные налоговые поступления в бюджет по патентной системе составят около 100 млн руб.

ЕНВД применяется для отдельных видов малого и среднего бизнеса и заменяет уплату ряда налогов и сборов: на прибыль и имущество организаций и физических лиц, добавленную стоимость. Налоговая ставка составляет 15%. Решение об установлении либо отмене ЕНВД принимается на муниципальном уровне.

Представители бизнеса увидели риски в досрочной отмене ЕНВД и предложили не торопиться с этим решением. «Почему нужно отменять ЕНВД на год раньше федерации? Готовы ли граждане и действующее законодательство к отмене?» — поинтересовался член совета Пермского регионального отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Геннадий Сандырев. Виктор Агеев ответил, что досрочная отмена ЕНВД «обусловлена бюджетной эффективностью и целесообразностью установления одинаковых условий для идентичных сфер бизнеса».

Заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Алексей Григорьев заявил, что «цель инициативы — не увеличение доходной части, а подготовка к отмене ЕНВД на федеральном уровне». «Нужно заранее подготовиться к этому и защитить муниципалитеты от колебаний доходной части»,— подчеркнул господин Григорьев.

Геннадий Сандырев добавил, что патентная система, предлагаемая в качестве альтернативы ЕНВД, «содержит ряд существенных ограничений». «Количество видов деятельности, в отношении которых можно применять альтернативные специальные режимы, действительно увеличивается с 14 по ЕНВД до 63 по патентной системе. Но при этом, при применении патентной системы, существуют ограничения по выручке, площади залов ресторанов и торговых помещений»,— пояснил господин Сандырев. Он предположил, что в результате отмены ЕНВД «половина бизнеса может закрыться или уйти в тень либо в другие регионы».

Индивидуальный предприниматель Наталья Звягина также призвала руководство города не торопиться с отменой налога. «Зачем проводить испытания на живых предпринимателях? Чтобы посмотреть, справятся они с этим или нет? Изменение ставки по упрощенной системе требует отдельной законодательной инициативы. Однако ЕНВД отменяют уже сейчас. В этих условиях бизнес не может ждать, пока будет принято решение по снижению ставки. Поэтому многие уже рассматривают вариант о перерегистрации в других регионах»,— поделилась предприниматель. По ее словам, ставка по упрощенной системе налогообложения «Доходы минус расходы» в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге составляет 7%, в Ижевске и Казани — 10%. В Прикамье ставка по данному налоговому режиму составляет 15%.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков отметил, что решения об отмене ЕНВД уже приняты в десяти муниципалитетах края. «Нужно как можно скорее предусмотреть меры поддержки для предпринимателей, в том числе за счет компенсаций из бюджета края»,— заявил господин Маховиков.

«Нам действительно нужно по­думать над комплексным подходом и пакетом мер»,— согласился глава Перми Дмитрий Самойлов. Но при этом привел примеры злоупотреблений в применении ЕНВД. «Есть много примеров, когда рестораны в центре Перми с площадью зала 200 кв. м платят всего 8 тыс. руб.»,— заявил господин Самойлов. «В наши планы не входит сокращение занятости и рабочих мест в Перми. Но мы должны разработать систему мер, которая позволит остаться в выигрыше всем заинтересованным сторонам», — предложил глава Перми.

Константин Кадочников