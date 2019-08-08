Умные дома от ГК «РЕНТЕК»

Ижевский застройщик представляет элементы «умного дома» в двух жилых комплексах

Группа компаний «Рентек» использует в своих многоквартирных домах автоматические системы и высокотехнологичные устройства. Примеры таких домов застройщика скоро появятся и в Ижевске. Будущие жильцы дома «Панорама Плаза» смогут воспользоваться автоматической системой передачи данных в управляющую компанию, системой видеонаблюдения во дворе и паркинге, «умным» шлагбаумом и даже «умными» скамейками в приватном дворе с доступным Wi-Fi. Безопасность двора обеспечат цифровые системы и в ЖК «Кислород». Жителям новостроек будут доступны не только установленные застройщиком цифровые удобства, они также смогут дополнить при желании свои квартиры и другими элементами «умного дома».

Умное ЖКХ

Жилой комплекс «Панорама Плаза», который возводят на ул. Кирова, умный не только внутри, но и снаружи. «Квартиры будут оснащены счетчиками воды, тепла и электроэнергии, которые будут автоматически пересылать данные в управляющую компанию, самому пользователю квартиры не придется снимать показания, что очень удобно»,— отмечает коммерческий директор ГК «РЕНТЕК» Сергей Медведев.

Кроме того, на телефон жителям будут приходить уведомления от управляющей компании. Также жильцы смогут с помощью приложения отправить в УК необходимые запросы.

Электронные ключи

Автоматизированные системы будут присутствовать и на внутренней территории дома «Панорама Плаза», которая закрыта от посторонних людей. Зайти во двор можно будет, используя бесконтактные ключи. Такая же система будет работать в ЖК «Кислород» на Воткинском шоссе. Попасть во двор этого дома жильцы также смогут с помощью электронных ключей.

Считывание номеров авто и автоматическое открытие дверей

Территория дома «Панорама Плаза» будет закрыта от нежелательный гостей, на нее не смогут попасть посторонние машины. Это обеспечит специальная программа, которая будет автоматически открывать шлагбаум по госзнаку авто. Если приехали друзья или, к примеру, служба заказчика для разгрузки вещей, въезд можно открыть с помощью приложения на мобильном устройстве.

Таким же образом дистанционно можно будет открывать двери во двор и в подъезд для гостей. Автоматическое открытие будет действовать и в паркинге. Жильцы смогут попасть туда как с помощью системы считывания номеров, так и с помощью бесконтактных ключей.

Видеонаблюдение

Что касается самого двора, там безопасность обеспечит система видеонаблюдения, которая позволит осмотреть любую точку прилегающего пространства через приложение на мобильном устройстве. Таким образом, взрослые могут следить за своими детьми.

Видеонаблюдение установят не только на прилегающей территории дома, но и в паркинге. Жильцы смогут с телефона наблюдать за своим автомобилем. При этом в местах общего пользования будет действовать система управления освещением, она сама будет выбирать световой режим в зависимости от времени суток и от присутствия людей.

Двор с интернетом

Еще два удобных элемента – Wi-Fi во дворе и умные скамейки с розетками. Это позволит жильцам проводить время за ноутбуком под открытым небом.

По желанию жильцов

По желанию жителей в доме может появиться система распознавания лиц. Для этого хозяева квартир должны будут проголосовать на общем собрании. Система может быть установлена при входах в подъезд и на территорию дома.

Кроме того, благодаря использованию застройщиком электронной начинки известных брендов у жителей есть возможность в дальнейшем подключить к своим квартирам и другие элементы «Умного дома», такие как «умный» кондиционер, бризер, датчики протечек, система автоматического перекрытия воды, домашняя видеокамера и др. «Устройства, которые установят в наших домах, будут работать в российском диапазоне и сочетаться с теми техническими решениями, которые могут предложить местные компании.

Высокое качество строительства

Безопасность дома «Панорама Плаза» обеспечивают не только цифровые системы, но и высокое качество строительства. При возведении фундамента была вбита 941 свая, длиной от 6 до 11 м, которые устанавливались на скальную породу. Также использовалась подпорная стенка для укрепления склона, которая была построена по технологии «JetGrouting»*. Установлено два вида дренажной системы: пластовый и пристенный для отвода грунтовых вод. Благодаря использованным строительным технологиям, это дом на века.

Дом Панорама Плаза – умный дом для умных людей

*струйная цементация грунтов

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