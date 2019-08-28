Продлить удовольствие

Для полноценной работы все наручные часы нуждаются в непрекращающемся потоке энергии. Если кварцевые механизмы работают на батарейке, способной обеспечить часы «топливом» на срок до трех лет, то механические нужно регулярно заводить вручную или с помощью системы автоматического подзавода — внутреннего вращающегося диска, так называемого балансового колеса, поворачивающегося одновременно с движениями владельца. Время, которое механические часы работают без подзавода, называется запасом хода. Обычно это 35–48 часов. Но есть и уникальные экземпляры, способные работать без остановки и погрешностей в точности показаний на протяжении одной-двух недель. Что может быть очень кстати при длительных поездках.

Считается, что количество запасных часов, необходимых для безостановочной работы механизма, зависит от индивидуальных привычек его обладателя. Для единственных часов с автоматическим подзаводом показатель запаса хода не самый важный параметр при выборе — скорее всего, их будут носить постоянно, снимать вечером и надевать утром, а значит, вращающемуся внутри диску хватит минимального запаса хода в 36 часов.

Специально для людей, которым есть о чем беспокоиться в жизни помимо бесперебойной работы наручных часов, Vacheron Constantin создали революционные Traditionnelle Twin Beat, ставшие одной из сенсаций Базельской часовой выставки нынешнего года. У этих часов есть два балансовых колеса и два режима работы — высокочастотный активный (диск вращается на частоте 5 Гц) с запасом хода в 4 дня и низкочастотный режим ожидания (частота 1,2 Гц) с максимальным запасом хода в 65 дней. Из режима ожидания часы Traditionnelle Twin Beat, которые помимо прочего обладают функцией вечного календаря, можно в любой момент переключить в активный режим и пользоваться ими как раньше, при этом вся календарная индикация будет отображаться корректно.

У часов Blancpain Villeret Tourbillon Volant Une Minute внутри работает механизм 242 с запасом хода в 12 дней, созданный на базе калибра 25, ставшего в 1996 году первым в мире турбийонным автоматическим механизмом, обеспечивающим запас хода в 8 дней. При этом размер нового механизма составляет всего 6,1 мм в высоту и 30,6 мм в диаметре.

Выносливый механизм внутри ультратонкого корпуса есть и в арсенале ювелирно-часовой компании Chopard. Часы L.U.C Quattro — гордость мануфактуры — оснащены калибром 98.01-L, изготовленным с применением запатентованной технологии, по которой две пары расположенных друг над другом заводных барабанов обеспечивают хронометру запас хода на 216 часов, а толщина механизма при этом не превышает 3,7 мм.

Десять дней без вмешательства способны проработать Panerai Luminor GMT с индикатором второго часового пояса благодаря наличию трех балансовых дисков; Bovet Virtuoso IX — с одним диском, но за счет двукратного уменьшения числа оборотов заводной головки, необходимых для полного завода часов, без увеличения крутящего момента заводного механизма (технология с двумя патентами) и Richard Mille RM 58-01 Tourbillon World Timer с двумя дисками и инновационной системой регулирования часовой зоны.

Если вы не видите проблемы в том, чтобы раз в два дня двигать залежавшиеся на туалетном столике автоматические часы, ежедневно крутить заводную головку на часах с ручным подзаводом или вручную заново выставлять показатели на вставших часах, большой запас хода окажется для вас лишней добавленной стоимостью. Если же потребность избавиться от необходимости постоянно следить за механизмом все-таки есть, это достижение инженерной мысли будет действительно полезным.

Екатерина Зиборова