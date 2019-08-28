Брексит-эффект

За последние годы международные инвесторы привыкли к громкой риторике британских политиков по поводу «Брексита». В летние месяцы не ждали каких-то откровений из Лондона. Однако в третью годовщину референдума о Британии вновь заговорили, после того как Консервативную партию (заодно и правительство Соединенного Королевства) возглавил самый неординарный представитель английского истеблишмента, популист почище Трампа и ярый сторонник жесткого «Брексита» Борис Джонсон.

В отличие от своего заокеанского коллеги он не стал распугивать электорат посланиями в Twitter, но в Facebook предупредил, что выход из ЕС состоится в ближайший Хэллоуин при любой экономической и политической погоде. Это спровоцировало снижение курса фунта стерлингов и фондовых индексов в Европе. Эффект был непродолжительным. Тем не менее инвесторы ожидают от политика любых неожиданностей.