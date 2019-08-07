Равиль Зиганшин подписал долги

Арбитражный суд Татарстана обязал производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань», подрядчика строительства космодрома «Восточный», оплатить кредит, выданный Татфондбанком признанному банкротом ООО «Урман» в размере 897 млн руб. ПСО «Казань» давало по нему поручительство. Гендиректор ПСО, депутат Госсовета Равиль Зиганшин ранее в суде заявлял, что не подписывал обязательств. Однако его слова опровергла почерковедческая экспертиза.



Вчера Арбитражный суд Татарстана по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обязал ПСО «Казань» выплатить в пользу разорившегося Татфондбанка 897 млн руб. по договору поручительства, заключенному с ним 31 декабря 2015 года. Согласно документу, ПСО «Казань» взяло на себя обязательства по четырем кредитам казанского ООО «Урман», привлеченным 31 марта 2015 года. В июне 2017 года «Урман», не возвративший долг, признали банкротом, а Татфондбанк вошел в реестр требований его кредиторов с суммой 926,7 млн руб.

Единственным владельцем ООО «ПСО «Казань», согласно данным Kartoteka.ru, является Равиль Зиганшин. Уставный капитал компании составляет 72,3 млн руб. Ее выручка за 2017 год достигала 15,3 млрд руб., прибыль – 3,78 млн руб.

Напомним, ООО «Урман» фигурирует в уголовном деле экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Его рассмотрение начнется 14 августа в Вахитовском райсуде Казани. Как писал “Ъ” 7 апреля 2017 года со ссылкой на данные следствия, господин Мусин подозревается в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) в том числе в связи с тем, что вывел залоговое имущество, предоставленное банку под кредиты для «Урмана» на сумму более 847 млн руб. Речь, в частности, шла о простом векселе московского ООО «Интерстар» номинальной стоимостью 207,3 млн руб. По версии следствия, 14 декабря 2016 года, перед крахом банка, господин Мусин отказался от этого обеспечения, подписав соглашение о расторжении договора о залоге.

ПСО «Казань» активно сопротивлялось попыткам АСВ возложить на него долг «Урмана». Компания и без того испытывает финансовые затруднения, выплачивая долг по налогам в сумме 1,9 млрд руб. Напомним, что из-за него она едва не была признана банкротом, на чем настаивала Федеральная налоговая служба. Компании удалось добиться рассрочки погашения на год путем заключения с ФНС мирового соглашения.

Из-за долгов ПСО «Казань» могло также лишиться контракта на строительство стартового стола космодрома «Восточный» стоимостью 38,7 млрд руб. В январе 2019 года вице-премьер России Юрий Борисов говорил, что «Роскосмос» лишил ПСО «Казань» подряда. Однако позднее пресс-служба ПСО «Казань» сообщила, что контракт не был расторгнут, и компания продолжила работы на объекте.

Ранее ПСО «Казань» утверждало, что еще 29 февраля 2016 года соглашением с Татфондбанком расторгло договор поручительства по кредиту «Урмана». Однако АСВ в судебном порядке добилось признания этого соглашения недействительным. Затем, в апреле 2019 года, гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, давая показания в суде, заявил, что не подписывал договор поручительства, поскольку 31 декабря 2015 года в Казани не был. Суду пришлось прибегнуть к почерковедческой экспертизе.

На вчерашнем заседании было оглашено заключение эксперта, подтвердившего, что на договоре поручительства стоит подпись главы ПСО «Казань», а оттиск печати соответствует оттискам на других документах компании, имеющихся у банка. Представитель ПСО Станислав Захаров, не согласившись с исследовательской частью экспертизы, ходатайствовал о вызове эксперта в суд для пояснений, но получил отказ.

Господин Захаров в беседе с “Ъ” не исключил, что ПСО «Казань» обжалует решение суда. На это у него есть один месяц.

Аналогичные требования АСВ предъявляет по другим договорам поручительства, подписанным главой ПСО «Казань». Так, на рассмотрении в Арбитражном суде Татарстана находится заявление АСВ с претензиями на 619,7 млн руб. по договору поручительства по кредитам ООО «Ягодинская Слобода». Требования АСВ к ПСО «Казань» на 641,7 млн руб. по поручительству за ООО «Грит плюс» арбитраж удовлетворил. Попытки ответчика обжаловать решение оказались безуспешными.

Однако АСВ не удалось взыскать с ПСО «Казань» 135,3 млн руб. по долгу «Траверз компани». Суд отказал агентству, поскольку на заседании не был представлен подлинник договора поручительства.

Александр Шакиров