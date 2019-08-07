РПЦ сыграла по санитарным правилам

Арбитражный суд Москвы вчера обязал столичную мэрию рассмотреть заявление РПЦ о возвращении принадлежавших церкви до революции зданий, в которых сейчас располагается туберкулезный диспансер и патолого-анатомический центр. Представители ответчика настаивали, что возможное использование помещений для общественных нужд опасно даже после проведения в них санитарных работ. Однако в Московской патриархии представили подробный план дезинфекции, одним из ключевых пунктов которого является отказ от использования и «консервирование» объектов после капремонта в течение минимум трех лет. Церковь редко сталкивается с «непониманием со стороны городских властей», комментируют спор в Московском патриархате, однако на сей раз мэрия не намерена идти навстречу и планирует обжаловать решение арбитража.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск РПЦ к департаменту городского имущества Москвы «о признании незаконным решения об отказе в рассмотрении заявлений о передаче в безвозмездное пользование сроком на 49 лет нежилых помещений». Предметом спора стали здания на ул. Стромынка, 10 и ул. Барболина, 3, в которых до революции находились домовые храмы, а теперь функционирует тубдиспансер. Ранее церковь обратилась к мэрии с просьбой вернуть эти объекты, ссылаясь на нормы федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

«Мы просим хотя бы рассмотреть возможность передачи зданий, но перед нами стена»,— пожаловалась “Ъ” руководитель юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). «Истец не предоставил кадастрового плана помещений, мы не понимаем, что конкретно они просят»,— прокомментировала это представитель мэрии Анна Стогова.

Здания, которые стали предметом спора, построены братьями Боевыми в качестве богаделен с храмом в конце XIX — начале XX веков. После революции здесь располагалась больница, позже — научный центр борьбы с туберкулезом. Сейчас в одном из помещений (ул. Барболина, 3) расположен морг. В здании на Стромынке устроен актовый зал с кабинетами администрации, на втором этаже — столовая. На сайте патриархии сказано, что «богослужение возобновлено в помещении столовой с 1998 года».

Судью Динара Гилаева волновал вопрос о возможности перепрофилирования зданий. «Не опасно ли это для людей?» — поинтересовался он, изучая санитарные правила.

Представители диспансера настаивали на невозможности использования помещений для общественных нужд даже после проведения дезинфекции. Действительно, в санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика туберкулеза» говорится, что возбудители туберкулеза сохраняют свою жизнеспособность в сухом состоянии до трех лет. «Нет случаев перепрофилирования спецучреждений повышенной опасности»,— уточнил юрист ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» Кирилл Плаксин. Поскольку в одном здании расположен лечебный корпус тубдиспансера, а во втором — морг, «присутствие там людей подвергает угрозе их жизни».

«Мы хорошо знакомы с нормами СанПиНа»,— заявила игуменья Ксения. По ее словам, перепрофилировать нельзя только деревянные постройки (такое здание пришлось бы сжечь), но каменные строения в Москве «никто не сносил, раньше ведь многие болели инфекционными заболеваниями». По просьбе судьи представитель РПЦ представила подробный план дезинфекции зданий. Одним из его ключевых пунктов является отказ от использования и «консервирование» объектов после капремонта в течение минимум трех лет. «Мы не можем еще говорить конкретно, как будут использоваться помещения,— объяснила игуменья Ксения.— Не исключено, что останется все так, как есть, с улучшениями. Основная задача — дать людям возможность удовлетворять религиозные нужды».

«А больных куда девать?» — удивился представитель туберкулезного центра. Завязавшийся диалог церкви и общества прервало замечание судьи Гилаева: «Это вы обсудите в коридоре».

В результате судья Динар Гилаев занял сторону истца, обязав мэрию рассмотреть заявление церкви о возвращении принадлежавших ей до революции зданий. «Мы намерены обжаловать решение»,— сообщила “Ъ” представитель мэрии Анна Стогова.

Как ранее сообщал “Ъ”, по данным Росимущества, в 2018 году было рассмотрено 260 заявлений религиозных организаций различных конфессий. В собственность или безвозмездное пользование передано 87 объектов. Среди наиболее громких споров — передача Исаакиевского собора: РПЦ дважды получала отказ от властей Санкт-Петербурга в 2015 и 2016 годах. Тем не менее, по словам игуменьи Ксении, в Москве церковь редко сталкивается с «непониманием со стороны городских властей».

Юлия Федотова