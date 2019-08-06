В Петербурге могут появиться нормативы проектирования парков и скверов

В Петербурге могут появиться нормативы по проектированию новых парков и скверов при градостроительном планировании. Об этом говорится в ответе вице-губернатора города Николая Линченко на запрос депутата ЗакСа Надежды Тихоновой.

Парламентарий предложила включить в региональные градостроительные нормы показатели обеспеченности петербуржцев парками.

По словам господина Линченко, данное предложение будет проработано «при подготовке материалов по обоснованию внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования».

Напомним, что в настоящее время в городе при подготовке планирования нормативы на создание зеленых зон не учитываются. Единственным критерием в сфере озеленения является закон «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге». Он предусматривает минимальные нормативы по обеспечению горожан зелеными зонами в зависимости от районов города. Минимальным значением является 6 кв. м на человека, максимальным — 18 кв. м на одного жителя.