«Сапсан» из Санкт-Петербурга был задержан почти на час из-за гибели зацепера

Движение поезда «Сапсан», движущегося из Санкт-Петербурга в Москву, было остановлено на 49 минут в Тверской области из-за гибели зацепера, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал РЖД). Инцидент привел к возгоранию на крыше одного из вагонов.

«По предварительным данным, сегодня, на крыше скоростного поезда Сапсан сообщением “Санкт-Петербург — Москва” обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается»,— сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели человека.