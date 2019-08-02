СКР объединил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полиции

Следственный комитет России соединил в одно дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции после акции, прошедшей 27 июля, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram со ссылкой на постановление СКР.

«В связи с тем, что указанные преступления совершены одним лицом, уголовные дела необходимо соединить в одно производство»,— отмечено в постановлении, подписанном и. о. замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел В. Меньшовым. Кроме того, господин Чиков добавил, что в следственной группе по делу о массовых беспорядках 84 следователя. Руководитель группы — следователь по особо важным делам первого управления ГСУ СКР по Москве Дмитрий Еремин.

Напомним, после несогласованной акции 27 июля СКР возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Обвинение предъявлено пятерым фигурантам дела. По версии следствия, группа лиц накануне акции разместила в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

Кроме того, СКР возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По версии следствия, фигуранты распыляли слезоточивый газ, кидали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление полицейских, а также применяли к ним насилие. В частности, 48-летний Евгений Коваленко бросил на акции мусорный бак в полицейского, ему грозит до пяти лет.

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