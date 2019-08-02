Суд в Краснодаре поставил под сомнение законность избрания председателя ТСЖ «Покров»

В Краснодаре состоялось очередное судебное заседание, связанное с конфликтом между правлением ТСЖ «Покров» и собственниками жилья в доме на Фабричной, 10. Как писал “Ъ-Кубань”, главным камнем преткновения стал 17-й технический этаж здания, который на момент ввода дома в эксплуатацию был переведен в иное назначение. По словам истцов, бывший гендиректор застройщика ООО «Элеваторстройдеталь» Юрий Сапонов, ставший после банкротства строительной организации председателем ряда ТСЖ, вывел техэтаж из общедомовой собственности и продал его своей супруге Нине Сапоновой. Новая собственница площадей на последнем этаже здания, по словам жителей, устроила там глобальную перепланировку с целью организации хостела. Этому воспротивились жильцы. В суде первой инстанции собственники доказали, что 17-й этаж в их доме, согласно проектно-сметной документации, является техническим. Однако в мае этого года Краснодарский краевой суд отменил решение Первомайского районного суда.

1 августа ситуация изменилась - Первомайский районный суд Краснодара признал незаконным протокол общего собрания жильцов ТСЖ «Покров», обслуживающего многоквартирный дом по улице Фабричной, 10. На данном собрании, прошедшем в 2018 году впервые за шесть лет (должно проводиться ежегодно), было избрано правление ТСЖ, председателем правления был избран Юрий Сапонов, а также была утверждена смета расходов товарищества.

Истцом, инициировавшим отмену протокола собрания, выступила инициативная группа собственников жилья данного дома, не согласная с деятельностью правления ТСЖ и, в частности, господина Сапонова. Ответчик планирует обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции.

Как рассказала “Ъ-Кубань” член инициативной группы собственников жилья дома по Фабричной, 10 Валентина Перебякина, основными доводами суда, признавшего протокол общего собрания жильцов незаконным, были допущенные при проведении мероприятия нарушения. Например, не были допущены до голосования некоторые собственники жилья в МКД, которые планировали выставить свои кандидатуры на пост членов и председателя правления ТСЖ «Покров». «Кроме того, мы не согласны с утвержденной сметой расходов и считаем, что из этой суммы было совершено хищение», - сообщила госпожа Перебякина.

Дмитрий Михеенко