Регион теряет под собой дорогу

Очередной региональной трассой, которая может быть передана с баланса Саратовской области на федеральный уровень, может стать дорога Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Об этом во время визита на этот объект заявил губернатор области Валерий Радаев. Сейчас ведется капитальный ремонт участка протяженностью 8,5 км, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Ежегодно на содержание этой трассы тратится порядка 200 млн руб. Региональные власти утверждают, что передача дорог на уровень федерации позволит экономить средства дорожного фонда области. Эксперты не видят в этой мере никаких рисков для региона.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в планах правительства региона передать на баланс федерального бюджета проходящий по региону участок трассы Р226 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Об этом глава региона сказал во время осмотра участка на границе Энгельсского и Ровенского районов протяженностью 8,5 км, на котором ведется капитальный ­ремонт.

По словам Валерия Радаева, инициатива передать трассу Р226 на федеральный уровень принадлежит правительствам Саратовской и Волгоградской областей, однако до этого дорога должна быть приведена в нормативное состояние. «Нужно, не дожидаясь решения о передаче дороги, обеспечить качественный проезд на всем ее протяжении. В Самарской области дорога приведена в порядок. Мы начали ремонт на этой трассе от границы с самарским регионом в Ивантеевском районе. Но остается еще ряд тяжелых участков, которые нужно отремонтировать в Пугачевском и Ровенском районах, в том числе обход Пугачева»,— заявил господин Радаев.

Общая протяженность трассы Р226 составляет 792 км, из которых 370 проходят по Саратовской области. Трасса была построена в 1970х годах и на ней ни разу не проводился капитальный ремонт. Волгоградская область ведет капитальный ремонт участка в Быковском районе протяженностью 20 км, на него из регионального бюджета выделено 242 млн руб. Саратовская область в этом году провела шесть аукционов на капитальный ремонт участков дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград на общую сумму более 850 млн руб. Еще три аукциона на общую сумму 256,4 млн руб. проведены на ремонт ­автострады.

В этом году, по информации областного минтранс­порта, будет отремонтировано 70 км этой дороги. Ремонт ведется в рамках нацпроекта президента РФ «Безо­пасные и качественные автомобильные дороги».

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона также пояснили, что на содержание регионального участка трассы Р226 областной дорожный фонд тратит порядка 200 млн руб. «В содержание входит ямочный ремонт, устройство защитных слоев, обустройство обочин. На ремонт и капитальный ремонт могут уходить разные суммы в зависимости от ремонтных работ, длины ремонтируемого участка и других факторов»,— пояснили в министерстве.

В целом, на поддержание нормативного состояния областных дорог требуется 7,7 млрд руб. Объем дорожного фонда Саратовской области в этом году составляет 12,3 млрд руб.

На прошлой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков заявлял, что в этом году регион планирует привести в нормативное состояние 223,7 км региональных дорог. В конце 2018 года Валерий Радаев заявлял, что до 80% трасс, стоящих на балансе Саратовской области, находятся в ненормативном ­состоянии.

В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) заявляют, что готовы взять на баланс региональные трассы, если они будут приведены в нормативное ­состояние.

Задачу передать несколько трасс на баланс федерации еще в 2014 году ставил губернатор Валерий Радаев. В 2016 году стала федеральной трасса Саратов — Озинки протяженностью 325 км. Ее ремонт оценивался в 10 млрд руб. В октябре прошлого года Росавтодору передали 220 км трассы Тамбов —Ртищево. До конца этого года правительство Саратовской области рассчитывает избавиться от дороги Урбах — Александров Гай — граница ­Казахстана.

Валерий Радаев отмечает, что передача региональных дорог на федеральный уровень позволяет экономить средства областного дорожного фонда. По его словам, после передачи Росавтодору трассы на Александров Гай в регионе будет 1,5 тыс. км федеральных дорог. «Чтобы их восстановить, надо минимум 10 млрд руб. Это целый годовой бюджет дорожного фонда. Мы должны были бы их отдать только на эти дороги, не делая ничего больше. Но наша задача — заниматься всеми видами дорог»,— пояснил глава региона.

Депутат Саратовской областной думы Владимир Есипов убежден, что передача дорог на федеральный уровень — правильное решение властей. «Это надо было сделать давно, потому что средств на их содержание у нас нет»,— отметил господин Есипов. По его словам, никаких рисков для области мера не несет: «Поиск подрядчиков для ремонта все равно происходит через тендеры, нет разницы, кто их объявляет. Кто выиграл, тот и ремонтирует. Так что мы ничего от передачи не ­теряем».

Сергей Петунин