Кремлю не дадут уйти под откос

В нижегородском кремле под мемориалом «Вечный огонь» планируется реконструировать склон. Крутой откос подвержен рискам образования оползней. За 15 млн руб. подрядчик должен разработать проект по укреплению склона, включающий выносные террасы из гранита и металла, дорожки, лестницы и новые инженерные коммуникации. При этом на территории кремля есть и другие оползнеопасные участки, но в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия надеются, что до празднования 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода в 2021 году работы по их укреплению будут ­завершены.



Региональное правительство направит 15,3 млн руб. на разработку проекта по защите от оползней мемориала «Вечный огонь» в нижегородском кремле. Извещение о проведении конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ разместило на сайте госзакупок управление делами правительства Нижегородской области. В конкурсе смогут принять участие только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

По условиям конкурса до апреля 2020 года победитель будет обязан провести инженерно-изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию на противооползневые мероприятия и благоустройство склона вдоль мемориала. Также необходимо подготовить материалы по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия и получить заключение историко-культурной экспертизы.

Предполагается, что противооползневые работы и благоустройство склона будут выполнены в 2020–2021 годах, до празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Земельный участок склона подвержен оползням из-за поверхностных дождевых потоков. Максимальный перепад высот составляет 40 метров, укрепление будут проводиться на участке откоса длиной 250 метров и шириной от 35 до 115 метров. Затем на склоне проложат новые инженерные сети. После этого на склоне будет разбит новый парк, состоящий из разноуровневых террас с видовыми площадками. Пешеходные дорожки и лестничные сходы на склонах планируется выложить из гранита, оборудовав при необходимости коваными перилами из кованой стали и дерева. Также в техзадании предусмотрено покрытие склона «газоном класса премиум».

Собеседник “Ъ-Приволжья”, ранее отвечавший за инженерную защиту города, отметил, что склоны нижегородского кремля всегда отличались повышенной оползневой опасностью, что сказывается на состоянии кремлевских стен и башен. Он напомнил историю Зачатьевской башни, которая была построена в 1500–1514 годах. Примерно в 1750 году в результате оползня башня сдвинулась со своего места вместе с частью крепостной стены и разрушилась. Восстановить эту башню и вновь замкнуть разрушенную кремлевскую стену удалось только в 2012 году. В настоящий момент оползневые процессы на склоне продолжают развиваться, а старые дренажные штольни разрушаются и плохо справляются с отведением воды, утверждает специалист.

В результате оползневых процессов образовываются и развиваются трещины в кремлевских стенах, наиболее они заметны на участке стены между Борисоглебской и Георгиевской башней, где их прикрыли металлическим листами. О необходимости выделения бюджетных средств на проведение противооползневых работ в кремле говорилось с начала 2000-х годов, однако до сих пор серьезных сдвигов в их финансировании не было.

По словам и.о. руководителя областного управления государственной охраны объектов культурного наследия Игоря Петрова, вся территория внутри кремлевских стен, в том числе и склон у мемориала «Вечный огонь», является частью охраняемого архитектурного ансамбля. «Это объект культурного наследия. Идеи архитекторов мы увидим после того, как будет разработана проектно-сметная документация, но уже сейчас можно сказать, что радикальных изменений не будет. Трассировка дорожек тоже не должна измениться, будет только обновлено их покрытие», — отметил господин Петров. По его словам, подверженный оползневым процессам склон в районе «Вечного огня» — далеко не самый сложный участок. Более серьезные риски сползания склона ЕСТЬ на участках между Коромысловой и Тайницкой башней и между Георгиевской и Борисоглебской. По этим двум участкам проектно-сметная документация выполнена и в настоящий момент проходит главгосэкспертизу. Работы по укреплению этих склонов должны начаться в 2020 году. Кроме того, в ближайшие дни начнутся работы по восстановлению кровель Тайницкой, Ивановской и Часовой башен (“Ъ-Приволжье” писал об этом вчера, бюджет ремонта составит 20 млн руб). «Эти кровли устояли во время урагана в мае 2018 года, но сильными порывами ветра их сдвинуло с места. Поэтому возникла необходимость в реставрации», — подытожил Игорь Петров.

Андрей Репин