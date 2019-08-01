Навальный пожаловался в СКР на отравление в спецприемнике

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на то, что его отравили в спецприемнике, где он отбывает 30 суток за организацию несогласованной акции, написал его адвокат Вадим Кобзев в Twitter. Господин Навальный потребовал, чтобы следствие изучило видео с камер внутреннего наблюдения и назначило химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества.

Напомним, 24 июля политика арестовали на 30 суток из-за анонса несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. 28 июля политика госпитализировали из спецприемника в московскую клиническую больницу №64 с подозрением на острую аллергию. Личный врач господина Навального Анастасия Васильева сообщила, что приступ могли спровоцировать «неопределенные химические вещества».

Алексея Навального выписали из больницы и доставили обратно в спецприемник 29 июля. Комментируя случившееся, он не исключил, что его могли отравить. Однако, по словам главврача НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексея Токарева, химико-токсикологическое исследование биоматериалов не выявило отравляющих веществ в организме оппозиционера.

Подробнее о задержаниях на несогласованной акции — в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».