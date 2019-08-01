Университет прокуратуры: коррупционеры больше всего ценят свободу и любовь

НИИ Университета прокуратуры установил, что наиболее значимыми ценностями для коррупционеров являются свобода, семья и любовь. «Абсолютно в противоречии со сложившимся стереотипом у коррупционных преступников значимость материальных ценностей была невысокой»,— сказала в ходе форума «Вместе против коррупции» ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Наталья Ратинова (цитата по «РИА Новости»).

Меньше всего коррупционеры ценят развлечения, общественное признание и переживание прекрасного. Они также считают, что необходимо придерживаться неких правил игры, чтобы быть в безопасности.

Исследование проводилось на основе двух фокус-групп — бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупцию, и обычных законопослушных госслужащих.

Результаты показали, что обычные госслужащие также ценят свободу, семью и любовь. При этом, как и осужденные за коррупцию, госслужащие отнесли закон и власть к «низким ценностям».

«Негативное отношение к закону у осужденных свидетельствует о дефектах правосознания, но низкий ранг закона и власти у послушных госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование,— это достаточно тревожно, свидетельствует об определенном отчуждении»,— отметила госпожа Ратинова.

В 2018 году Генпрокуратура назвала основные черты среднестатистического коррупционера: это активный, энергичный, инициативный, очень коммуникабельный, невероятно эмоционально устойчивый человек. Он готов много работать, обладает высокой степенью самоконтроля.