Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии

Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии. Как сообщили в дипмиссии РФ в ЮАР, блокировка связана с «основанной на фактах критикой» организации «Белые каски», ранее озвученной Минобороны РФ.

Российские дипломаты отметили, что процедура верификации аккаунта посольства не была завершена. «Это только доказывает, что "обычные" аккаунты не имеют права иметь отличающуюся точку зрения»,— говорится в сообщении посольства РФ в ЮАР в Twitter.

Министерство иностранных дел России заявило, что считает блокировку «без каких-либо объяснений» «цензурой и грубым нарушением свободы слова со стороны администрации соцсети». Ведомство призвало Twitter разблокировать аккаунт посольства.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской обвинил «Белые Каски» в том, что организация распространяет постановочные кадры об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам», тем самым развязывая кампанию по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации.