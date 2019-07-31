Патриарх Кирилл освятил главный храм Успенского собора в Сарове

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстановленный Успенский собор Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове. Новый храм был построен на месте собора, взорванного в 50-х годах прошлого века. Рядом ведется строительство еще одного собора, взорванного в те же времена. В свою очередь митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий передал в дар главе РПЦ напрестольный крест из Свято-Успенской Саровской пустыни, изготовленный московским серебряником Федором Никифоровым 1730-х годах.

Помимо патриаршего богослужения Кирилл наградил православными орденами полпреда президента в ПФО Игоря Комаровя и его заместителя Игоря Паньшина, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и директора Федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома» Валентина Костюкова. Напомним, предстоятель Русской православной церкви находится с визитом в Нижегородской области 31 июля и 1 августа, участвуя в торжествах в честь святого преподобного Серафима Саровского.

Владимир Зубарев