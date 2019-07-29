Власти Башкирии планируют объявить режим ЧС из-за гибели посевов в шести районах

Правительство Башкирии планирует объявить режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов в результате засухи в шести районах республики, сообщили "Ъ-Уфа"

в минсельхозе. Критическая ситуация наблюдается в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зилаирском, Абзелиловском, Стерлибашевском и Баймакском районах, но гибель посевов зафиксирована в общей сложности в 20 муниципалитетах.

В 2018 году режим ЧС вводился в 19 районах Башкирии и Кумертау, где пострадали посевы 223 сельхозпредприятий на площади 105,6 тыс. га. Ущерб был оценен в 460 млн руб.

Ирина Самойлова