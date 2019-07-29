Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. В пунктах временного размещения находится 41 человек. В связи с интенсивными осадками и высоким уровнем грунтовых вод подтоплены населенные пункты в Нижнеудинском, Черемховском, Тулунском, Шелеховском, Слюдянском и Зиминском районах.

В зоне подтопления находится 357 домов, в которых проживает около 2,1 тыс. человек. В Нижнеудинске подтоплены подвальные помещения 92 жилых домов, в том числе трех многоквартирных. В Тулуне вода зашла на 123 придомовых участка и в подвалы семи многоэтажек.

Как сообщили в администрации города Тулуна, уровень воды в реке Ия, по данным на 3:00 мск, составляет 763 см при критической отметке 700 см. За два часа вода поднялась на 11 см. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник сильные дожди продолжатся. Повышение воды в реке Ия в районе Тулуна спрогнозировано до 770 см. Река Уда в районе Нижнеудинска поднимется до 350 см при критической отметке 320 см. До критических отметок на юге Иркутской области продолжится повышение рек Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка.

Напомним, в результате паводков, начавшихся 25 июня, в Иркутской области погибло 25 человек. Пострадавшими считается более 42 тыс. человек — это люди, частично или полностью лишившиеся имущества. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них восстановлению не подлежит.

Екатерина Еременко, Иркутск