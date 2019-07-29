«Ростелеком» укрупняется в Петербурге

ПАО «Ростелеком» приобрело 100% долей ООО «Прометей», которое с 2004 года оказывает услуги связи в Петербурге и Ленобласти. За счет данного актива «Ростелеком» планирует расширить возможности по реализации проектов «Умный город». Аналитики оценивают сделку в $7–8 млн, отмечая, что «Прометей» входил в пятерку крупнейших игроков на рынке городской связи Петербурга.

На прошлой неделе дочерняя компания «Ростелекома» ПАО «Башинформсвязь» подписала соглашение о приобретении 100% долей ООО «Прометей» (бренд Prometey). По данным kartoteka.ru, компанией владели пять физлиц, крупнейшие доли принадлежат Андрею Лавренцову (45%), Денису Жукову (25%) и Роману Венедиктову (22%), который по совместительству являлся гендиректором ООО. «Прометей» обладает собственной волоконно-оптической сетью, покрывающей Санкт-Петербург и ближайшие пригороды.

С 2004 года компания оказывает услуги связи на территории Петербурга и Ленобласти корпоративным и государственным клиентам, а также физическим лицам. Абонентская база бизнес-сегмента оператора превышает 1,6 тыс. организаций, основная доля приходится на бизнес-центры и объекты коммерческой недвижимости. В последние три года «Прометей» активно развивался в массовом сегменте и занял лидирующие позиции по услугам доступа в интернет и кабельного ТВ в новостройках на территории Мурино в Ленобласти. Абонентская база компании выросла до 20 тыс. домохозяйств. Выручка ООО в 2018 году составила 430 млн рублей.

В «Ростелекоме» заявили, что сделка соответствует стратегическим целям компании по развитию экосистемы цифровых услуг и клиентского сервиса. «Приобретение "Прометея" расширит возможности "Ростелекома" по реализации инновационных проектов "Умный город" в Петербурге и Ленобласти. Частным абонентам "Прометея" станет доступен расширенный комплекс услуг в новостройках, а также решения "Умный дом" и пакетные предложения с мобильной связью»,— рассказала старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.

В пресс-службе «Ростелекома» не уточнили “Ъ” стоимость сделки. По оценке гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, «Прометей» был выкуплен за $7–8 млн. «Оператор небольшой, очевидно, в тех микрорайонах, где он был представлен, "Ростелеком" имел проблемы, и проще было приобрести компанию»,— считает господин Кусков.

«Сделка интересна для обеих сторон. Владельцы "Прометея" могут инвестировать вырученные от сделки средства в развитие приоритетных направлений ("Прометей" работал по направлению "Безопасный город" с правительством Петербурга.— “Ъ”), а "Ростелеком" получил качественную базу клиентов и может искать пути, чтобы эту базу разрабатывать, предлагая ей новые услуги и возможности»,— полагает гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. По его словам, «Прометей» входил в пятерку компаний, специализирующихся на фиксированной связи в Петербурге, чья выручка превышала 150–200 млн рублей. «Таким образом "Ростелеком" снял с шахматной доски еще одного крупного конкурента»,— отметил аналитик.

Алексей Кириченко