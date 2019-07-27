Главные новости к утру 27 июля

Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму сообщили об обысках у их родственников. Так, правоохранительные органы провели следственные действия у родителей кандидата в депутаты городской думы Дарьи Беседины (8-й округ Москвы) и у бабушки кандидата Дмитрия Клочкова (14-й округ). Также несколько сотрудников правоохранительных органов пришли домой к начальнице штаба политика Геннадия Гудкова Эльвире Вихраевой. Обыск состоялся в штабе у незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой и у родителей экс-кандидата в депутаты Константина Янкаускаса. Сотрудники полиции пришли в предвыборный штаб Ильи Яшина и к нему домой. Незадолго до этого сотрудники Следственного комитета России начали обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.

Как стало известно “Ъ”,Владивостокский гарнизонный военный суд взыскал с бывшего начальника штаба войсковой части 09870 капитана II ранга Алексея Киселева 10 млн руб. ущерба за посадку на мель большого десантного корабля (БДК) «Ослябя». Ранее за нарушение правил кораблевождения он был приговорен к трем годам заключения условно. Офицер признал свою вину в аварии, но нанесенный им ущерб оценил в 500 тыс. руб.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести налог на французское вино. Он осудил Париж за введение налога в 3% на цифровые сервисы, такие как Facebook, Amazon и Google. Он добавил, что кроме налога на вино «может быть что-то еще».

Почти 600 жилых домов и более 1 тыс. придворовых территорий в 16 населенных пунктах подтоплены из-за паводка в Амурской области. В Приамурье с 25 июля введен режим ЧС, из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек. К воскресенью ожидается подтопление 22 населенных пунктов. Подробнее.