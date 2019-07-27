Начштаба бригады ослябился на весь флот

Как стало известно “Ъ”, Владивостокский гарнизонный военный суд взыскал с бывшего начальника штаба войсковой части 09870 капитана II ранга Алексея Киселева 10 млн руб. ущерба за посадку на мель большого десантного корабля (БДК) «Ослябя». В результате происшествия у БДК было затоплено машинное отделение, и кораблю потребовался дорогостоящий ремонт. Ранее за нарушение правил кораблевождения капитан II ранга Киселев был приговорен к трем годам заключения условно. Офицер признал свою вину в аварии, но нанесенный им ущерб оценил в 500 тыс. руб.

Судья Владивостокского гарнизонного военного суда Сергей Марченко частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФГКУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны РФ о взыскании с капитана II ранга Алексея Киселева суммы ущерба за посадку на мель БДК «Ослябя».

Инцидент с «Ослябей» произошел 5 июля 2018 года. В этот день корабль должен был принять участие в репетиции спортивного мероприятия «Гонка героев».

Являясь старшим офицером на борту «Осляби», капитан II ранга Киселев около 6:30 утра принял управление кораблем на себя, мотивируя это тем, что командир БДК допустил ошибки в управлении при заводе корабля в пределы береговой зоны высадки в бухте Кетовая залива Петра Великого. Там была подготовлена береговая отсыпка, на которой БДК должен был опустить аппарель и принять технику на корабль. В последующем БДК «Ослябя» под управлением Алексея Киселева производил маневры подхода к берегу способом «на упор» и отхода от него. При нахождении корабля у берега способом «на упор» около 9:50 произошел обрыв левого носового швартового, а при отходе корабля от берега остальные швартовые были стравлены в море. В связи с ухудшением гидрометеорологических условий и утерей швартовых в 10:11 штурман корабля рекомендовал капитану II ранга Киселеву стать на якорь на рейде, тем более что репетицию «Гонки героев» из-за плохой погоды отменили.

Несмотря на это, Алексей Киселев продолжил маневрирование. В итоге в интервале времени с 10:56 до 10:59 под действием ветра и прибойной волны БДК сместился к берегу и сел на мель. «Ослябя» получил пробоины и частичные повреждения корпуса и бортового киля, что привело к поступлению забортной воды в машинное отделение главного двигателя левого борта.

Согласно справке начальника технического управления Тихоокеанского флота от 14 ноября 2018 года, в результате было повреждено оборудование: в частности, электродвигатель валоповоротного устройства с пускорегулирующей аппаратурой, комплект автоматики главного двигателя левого борта, четыре насоса забортной воды НЦВ 250/30 с электродвигателем, два электродвигателя масляного насоса SC-110 и т. д.

Стоимость работ по устранению повреждений, полученных в ходе аварии, составила 71 180 250 руб. Сами работы были проведены в АО «Центр судоремонта “Дальзавод”» в период с 7 июля по 12 сентября 2018 года.

Непосредственными причинами аварии БДК были признаны нарушение капитаном II ранга Киселевым требований Корабельного устава ВМФ РФ «по заблаговременному принятию необходимых мер безопасности при ухудшении погодных условий и обеспечению безопасности плавания корабля, выразившееся в неиспользовании имеющегося рейдового буксира и неготовности к отдаче кормового якоря»; невыполнение им требований инструкции по управлению маневрами при подходе к необорудованному берегу и отходе от него, а также невыполнение рекомендаций штурмана «Осляби».

31 мая текущего года Владивостокский гарнизонный военный суд признал Алексея Киселева виновным в нарушении правил вождения военных кораблей, повлекшем по неосторожности иные тяжкие последствия (ст. 352 УК РФ), и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд лишил капитана II ранга Киселева права занимать должности, связанные с управлением кораблями сроком на два года.

Алексей Киселев признал свою вину, написал явку с повинной и добровольно погасил 10 тыс. руб. ущерба. Обвинительный приговор он обжаловать не стал.

Однако с иском о возмещении ущерба РФ в лице Минобороны на сумму 71 170 250 руб. офицер не согласился. По его словам, затопление машинного отделения БДК «Ослябя» произошло по вине членов экипажа, не задраивших, как положено, горловину кормового коффердама. «Если бы крышка кормового коффердама в машинном отделении находилась на штатном месте, забортная вода в машинное отделение не поступала, корабль самостоятельно или при помощи буксиров в кратчайшее время снялся бы с мели, не получив значительных повреждений»,— заявил Алексей Киселев в ходе прений сторон. Реальный размер нанесенного им ущерба капитан II ранга запаса (приказом командира в/ч 09870 от 23 мая 2019 года он исключен из списков части) оценивает в 513 341 руб. Эту сумму он определил исходя из площади пробоины в 2 кв. м в районе кормового коффердама. При этом при доковом осмотре после посадки на мель выяснилось, что БДК получил вмятины наружной обшивки на общей площади 222 кв. м, стоимость ремонта обшивки составила 56 980 781 руб. (из общей суммы 71,18 млн руб.). «Стоимость ремонта 2 кв. м из 222 составляет 513 341 руб.»,— объяснил свою позицию капитан II ранга Киселев. Он добавил, что последний доковый осмотр до инцидента БДК проходил с 13 по 16 декабря 2016 года. После этого корабль «многократно выходил в море и осуществлял подходы к берегу способом “на упор”».

«Таким образом, повреждения корпуса могли быть получены в любое время до 5 июля 2018 года»,— считает Алексей Киселев.

При вынесении решения офицер призвал суд учесть, что «за заслуги в укреплении обороноспособности страны» он награжден медалью Ушакова и ведомственными медалями Минобороны, у него на иждивении находятся трое детей, военной пенсии до сих пор не получает, а сам он зарегистрирован в качестве безработного Приморским центром занятости населения. Очевидно, учитывая эти обстоятельства, судья Марченко взыскал с Алексея Киселева не всю исковую сумму, а 10 млн руб. в пользу Минобороны и 60 тыс. руб. судебных издержек.

Капитан II ранга Киселев заявил “Ъ”, что намерен обжаловать решение суда первой инстанции в Тихоокеанском флотском военном суде. Отметим, что представители истцов на оглашение решения судьи Марченко не явились.

Алексей Чернышев, Владивосток; Николай Сергеев