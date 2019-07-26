Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму сообщили об обысках у их родственников

Зарегистрированная в 8-м округе Москвы кандидат в депутаты городской думы Дарья Беседина сообщила в Twitter, что правоохранительные органы пришли в квартиру ее родителей. Сама она там не проживает и в настоящий момент находится в другом месте.

Правоохранительные органы также пришли в квартиру бабушки Дмитрия Клочкова, единственного зарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы (14-й округ) из команды политика Геннадия Гудкова, сообщает «Новая газета». По его словам, в этой квартире он не живет, двери пришедшим силовикам никто не открыл. Ранее ему пытались вручить по этому адресу повестку на допрос в Следственный комитет, но бабушка кандидата брать документы отказалась.

Также несколько сотрудников правоохранительных органов пришли домой к Эльвире Вихраевой, начальнице штаба господина Гудкова, сообщила она сама «Новой газете».

Обыск проходит в штабе у незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой, написала в Twitter.

Ранее сообщалось, что обыск проводится у родителей экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса. Он связал обыски с запланированным на 27 июля несанкционированным митингом у здания мэрии.

Чтобы попасть в квартиру 80-летней бабушки Константина Янкаускаса полицейские выломали дверь и теперь загораживают её собой pic.twitter.com/U3pSeEWb4r — Штаб Зюзино (@zuzino_shtab) 26 июля 2019 г.

Также экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил, что в его предвыборный штаб пришли с обыском, но в помещении сейчас никого нет. В настоящее время обыск завершился, из штаба не изъъли никаких документов. В настоящее время полиция пришла к господину Яшину домой, сообщил он в Twitter. Незадолго до этого сотрудники Следственного комитета России начали обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».