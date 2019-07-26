Ферросплавам дали добро на слияние Но сделка между СЧПЗ и КМЗ под вопросом

ФАС одобрила слияние АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (СЧПЗ) и ПАО «Косогорский металлургический завод» (КМЗ), которые являются крупнейшими производителями ферросплавов в России. Служба считает, что объединение компаний не приведет к появлению монополиста, так как их суммарная доля продаж в прошлом году составляла 20,9%. В КМЗ заявили, что переговоры о сделке велись, но пока не привели к успеху.

ФАС одобрила объединение крупнейших производителей ферромарганца в Росии — АО «Саткинский чугуноплавильный завод» и ПАО «Косогорский металлургический завод», рассказал “Ъ” представитель службы. В ФАС подчеркнули, что СЧПЗ производит марганцевые ферросплавы марок ФМн78 и ФМн75, а КМЗ — ферромарганец только марки ФМн78. «Проведенный нами анализ состояния конкуренции показал, что суммарная доля компаний на товарном рынке ферромарганца после их объединения не будет превышать 35%, что соответствует требованиям закона о защите конкуренции. В то же время на рынке уже действует участник, чья доля рынка превышает 40%»,— прокомментировала начальник управления контроля промышленности ФАС России Нелли Галимханова.

По данным анализа ФАС, в 2017 году суммарная доля реализации товара СЧПЗ и КМЗ составляла 25,3%, а в 2018 году снизилась до 20,9%. По словам госпожи Галимхановой, «важным фактором при принятии решения послужило расширение продуктовых границ рынка марганцевого ферросплава, представленного марками ФМн78 и ФМн75, в них был включен силикомарганец, который является взаимозаменяемым по отношению к указанным маркам». По информации ФАС, взаимозаменяемость товаров была подтверждена в результате опроса потребителей ферромарганца, организованного службой, в котором приняли участие 19 компаний. Из них 14 заявили, что заменяли или могут заменить ферромарганец на ферросиликомарганец, металлический марганец и ферромарганец других марок. Случаи фактической замены подтвердили 12 компаний. ФАС также установила, что рынок ферросплавов является отчасти импортоориентированным. В 2017 и 2018 годах ежегодный импорт ферромарганца и ферросиликомарганца составлял в среднем 24,7% от рынка товара. При этом 17 из 19 опрошенных компаний подтвердили, что помимо российских производителей они закупают товар у зарубежных поставщиков.

Служба не ожидает в ближайшее время новых игроков на рынке, так как существуют значительные барьеры входа на товарный рынок марганцевых ферросплавов.

В частности, это связано с нерентабельностью марганцевых месторождений в России, в результате чего страна импортирует практически весь объем марганцевой руды и 25,5% марганцевых ферросплавов от всего объема товара на исследуемом рынке.

При согласовании сделки ФАС приняла в расчет планы развития по совершенствованию производства на СЧПЗ и КМЗ, заключающиеся в увеличении извлечения марганца из доменного шлака и расширении ассортимента производимой продукции за счет производства ферромарганца с пониженным содержанием углерода. В СЧПЗ не ответили на запрос “Ъ”.

В администрации КМЗ сообщили, что между собственниками велись переговоры о слиянии компаний:

«Так как соответствующая сделка не может произойти без рассмотрения ФАС, то ходатайство СЧПЗ стало необходимым техническим действием в рамках осуществления намерений сторон».





«Переговоры между сторонами не привели до настоящего времени к какому-либо результату, то есть сделка по покупке до 100% акций Косогорского завода не состоялась в запланированные сторонами сроки. Нет оснований полагать, что эта сделка когда-либо состоится»,— передали “Ъ” из администрации КМЗ.

СЧПЗ находится в Челябинской области. По данным ЕГРЮЛ, СЧПЗ через Саткинский инвестиционный холдинг принадлежит Bonarda Investments Ltd, конечными владельцами Bonarda являются граждане Кипра. Между тем, по данным ТАСС, на 2010 год владельцами выступали московские бизнесмены Алексей и Виталий Ивановы. По данным Kartoteka.ru, гендиректором Саткинского инвестиционного холдинга является Евгений Витальевич Иванов. Косогорский металлургический завод находится в Тульской области. Собственником КМЗ является кипрская Mabrox Limited. Согласно кипрскому реестру, ее акционером является сейшельская компания Amida Limited. В 2002 году тульские СМИ писали, что КМЗ находится под контролем московской группы «Алеф».

Максим Худалов из АКРА объяснил расхождение в решении ФАС и заявлением КМЗ «элементом переговорного процесса». По его мнению, выданное разрешение ФАС сделало переговорную позицию КМЗ сильнее, что реализовалось в росте стоимости компании, на который контрагент пока не согласен.

Евгений Зайнуллин