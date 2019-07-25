В Казани осудили чиновника за незаконные штрафы бизнесмену

В Казани суд приговорил экс-чиновника администрации Кировского и Московского районов к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, сообщает прокуратура республики. Подсудимый вину признал.

Суд установил, что с апреля по август 2018 года бывший госслужащий составил на местного жителя, который занимался предпринимательством, 27 фиктивных протоколов за нарушение порядка организации уличной торговли с общей суммой штрафа порядка 87 тыс. руб. В действительности гражданин закон не нарушал, а чиновник, составляя незаконные протоколы, таким образом показывал руководству видимость своей работы.

“Ъ-Казань”