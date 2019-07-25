На Ставрополье задержали подозреваемого в поджоге магазина

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в поджоге магазина в Кочубеевском Ставропольского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Сорокачетырехлетнего местного жителя доставили в ОВД, где он дал признательные показания и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не отдавал отчета своим действиям.

Сотрудниками полиции установили, что ночью в подозреваемый поджег подвальное помещение одного из магазинов Кочубеевского. Огонь уничтожил имущество магазина на сумму 4 млн руб.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ)

Дарья Голякова