КРПК не выполнила план по продажам квартир в ЖК «Любимов»

АО «Корпорация развития Пермского края» не выполнило план по продажам квартир в ЖК «Любимов» в 2018 году. Согласно годовому отчету компании, КРПК планировала продать 1149 квартир на сумму 2,1 млрд руб., а фактически было реализовано 502 квартиры на общую сумму 871,3 млн руб. (840 млн — выплаты из бюджета Березников).

Как утверждается в отчете, «невыполнение плана связано с отказом страховых компаний заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика», а также с «невозможностью открытия продаж по реализации квартир в 15-м квартале, позиции 2, 3, 4, в связи с нарушением на дату направления проектных сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных домов позиций 6 и 7 в квартале 6». Как поясняется в отчете, «строительство домов осуществлялось с привлечением средств участников долевого строительства, указанного в проектной декларации, представленной для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства таких объектов недвижимости на три месяца и более».

В КРПК пояснили, что это связано с нарушением сроков сдачи домов 1-й очереди, застройщиком которых была «Камская долина», и как следствие — блокировкой дальнейших продаж. «В первом квартале 2019 года корпорацией проблема была решена. Дома „Камской долины“ были введены в эксплуатацию. Планы по продажам на текущий год КРПК будут выполнены»,— заявляют в компании.

АО «Корпорация развития Пермского края» (100% в собственности правительства края) занимается инвестированием в строительство ЖК «Любимов» (Березники), где должно быть построено свыше 300 тыс. кв. м жилья. Выручка в 2018 году — 758 млн руб., чистая прибыль — 250 млн руб.