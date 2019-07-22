В селе Каменка Ростовской области построят ледовый дворец

В Кашарском районе Ростовской области планируют построить ледовый дворец, сообщает пресс-служба губернатора региона. В селе Каменка уже строят крытый каток с искусственным льдом. Инвестором выступит ГК «Светлый», которая вложит в строительство дворца 300 млн руб. Помимо ледовой арены комплекс будет включать тренажерные залы и вспомогательные помещения. Кроме того, здесь планируют построить интернат для детей-спортсменов. Рядом с комплексом разобьют парк с фонтаном. Объект планируют сдать до конца этого года.

Дарья Голякова