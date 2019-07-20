СМИ: нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие перейдет в «Спартак»

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие готовится подписать контракт с московским «Спартаком», трансфер уже согласован между клубами, сообщает издание Total Football в Twitter.
INFO OM ????#OM et #SpartakMoscou d’accord pour le transfert de #Njie !— Total-Football (@TotalFootbaaall) 20 июля 2019 г.
Les trois partis se sont rapprochees et l’attaquant camerounain va etre le prochain depart de la #TeamOM
??Transfert estime a 6M !
???Prochain jours ! #MercatoLive #MercatOM pic.twitter.com/sNO62gfXB1
Сумма контракта составит €6 млн. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес московский «Динамо» и клуб из Китая.
Н’Жие в минувшем сезоне провел 21 матч за французский клуб, забив 3 гола. Ранее он выступал за английский «Тоттенхэм».
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