СМИ: нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие перейдет в «Спартак»

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие готовится подписать контракт с московским «Спартаком», трансфер уже согласован между клубами, сообщает издание Total Football в Twitter.

Сумма контракта составит €6 млн. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес московский «Динамо» и клуб из Китая.

Н’Жие в минувшем сезоне провел 21 матч за французский клуб, забив 3 гола. Ранее он выступал за английский «Тоттенхэм».