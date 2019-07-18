Electronic Arts теряет стоимость

16 июля японская компания по производству видеоигр Konami заявила о заключении лицензионного соглашения с итальянским футбольным клубом «Ювентус», по которому в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020 будет официально представлена команда Криштиану Роналду. Рынок отреагировал на это заявление мгновенно, и не в пользу другой видеоигровой компании Electronic Arts (EA), владевшей лицензионными правами на «Ювентус» до этого.

В выходящем этой осенью симуляторе футбола Pro Evolution Soccer 2020 (PES 2020) будет представлена команда «Ювентус». Это можно считать маленькой, но очень важной победой Konami в лицензионной войне с Electronic Arts, которую две компании ведут уже более 20 лет.

На следующий день после объявления новости, EA потеряла €732 млн рыночной стоимости, а ее акции упали на 3,28%.

ЕА, имеющая больший бюджет на покупку лицензий для своего футбольного симулятора FIFA, в последнее время настолько вырвалась вперед по сравнению со своим традиционным соперником, что именно ее продукция стала считаться главным симулятором футбола. Видеоигра FIFA 2018, в которой можно было пройти чемпионат мира по футболу за любимую страну, продалась во всем мире тиражом свыше 24 млн копий.

Konami же в последнее время переживает далеко не лучшие времена. После ухода известного геймдизайнера Хидэо Кодзимы из компании в 2015 году после выхода игры Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Konami практически перестала выпускать высокобюджетные игры. Ее последняя попытка сделать многопользовательскую игру на основе The Phantom Pain — Metal Gear Survive, не сказать, чтобы хорошо была принята игроками и прессой. Сайт VGChartz.com, позволяющий примерно представить объем продаж игр, сообщил, что было продано меньше миллиона копий игры, и она оказалась провальной и в коммерческом плане.

За последние несколько лет Konami выпустила всего несколько игр, самыми значительными из которых являются ежегодные версии PES.

И за редким исключением, она проигрывает лицензионную войну с ЕА.

В апреле нынешнего года стало известно, что Konami потеряла право на презентацию Лиги чемпионов в PES после 10 лет контрактов с UEFA. Это побудило компанию активизировать свои попытки переманить игроков в свой симулятор. Две недели назад было объявлено, что в PES 2020 будет представлен «Манчестер Юнайтед», а нынешние новости должны заинтересовать болельщиков «Ювентуса».

В прошлом году у Electronic Arts уже была неприятная история с Криштиану Роналду. Тогда американская компания заявила обложку FIFA 19, на которой был изображен Роналду в футболке «Реала», однако футболист перешел в «Ювентус», очевидно, не сообщив об этом вовремя издателю. Electronic Arts в срочном порядке пришлось переделывать обложку и маркетинговые материалы, чтобы соответствовать изменившийся ситуации. Впоследствии, однако, ЕА убрала Роналду с обложки, объяснив это приобретением лицензии на Лигу чемпионов. Однако в СМИ появлялась информация, что поводом для этого послужили сообщения об обвинениях Роналду в изнасилованиях. Возможно, комбинация этих причин повлияла и на нынешнюю рокировку.

Евгений Федуненко