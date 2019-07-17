Генеральным директором «Кубаньэнерго» назначен Сергей Сергеев

Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго»(работает под брендом «Россети Кубань») одобрил кандидатуру Сергея Сергеева генеральным директором предприятия. Ранее господин Сергеев занимал должность замгендиректора компании «Россети» по капитальному строительству.

Новый гендиректор «Кубаньэнерго» родился в городе Изобильный Ставропольского края. В 1998 году окончил Новочеркасский государственный технический университет, получив специальность «Промышленное и гражданское строительство». В 2003 году он окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по направлению «Экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ».

В «Россети» Сергей Сергеев пришел в 2013 году. С 2009 года он работал в должности заместителя председателя правления «Россети ФСК ЕЭС» - крупнейшей «дочке» холдинга, управляющей магистральными электросетями. До этого занимал различные руководящие позиции в системе предприятий ОАО «Транснефть».

За плечами господина Сергеева - строительство электроэнергетической инфраструктуры к саммиту АТЭС во Владивостоке, Зимним Олимпийским играм в Сочи, Чемпионату мира по футболу и другим знаковым мероприятиям федерального значения.

Как отметил глава холдинга «Россети» Павел Ливинский, «Россети Кубань» - хорошо знакомый Сергееву актив. На протяжении нескольких лет он возглавлял Совет директоров предприятия.

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 5,5 млн человек.

Компания «Россети» управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт•ч. Имущественный комплекс компании включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале компании.

Василий Хитрых