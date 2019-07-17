Ракетные махинации вернулись с переделки

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и прокуратура, проведя работу над ошибками, снова направили в суд громкое дело о махинациях с авиационными ракетами, подлежащими утилизации, и продаже их двигателей на Украину. В ходе первого разбирательства выяснилось, что пятерым фигурантам были незаконно предъявлены обвинения, так как это сделал следователь, не принявший в свое производство уголовное дело. При этом экспертизы проводились структурами, не имеющими право на соответствующую деятельность.

Прокуратура повторно направила в Воскресенский городской суд Московской области уголовное дело в отношении экс-гендиректора ПАО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз"» Николая Яковлева; коммерческого директора АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"» (КТРВ) Виктора Вагана; бывшего исполнительного директора федерального казенного предприятия «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ФКП ГкНИПАС) Владимира Ниязова; руководителя договорного отдела по поставкам сырья ЗАО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации» (ЮУрСЦУ) Игоря Малолеткина и предпринимателя Андрея Сидорова. В зависимости от роли каждого из фигурантов они обвиняются в трех-четырех эпизодах особо крупного мошенничества и соучастии в них, а также в хищении оружия, взрывчатки или боеприпасов (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 226 УК РФ). В самом суде “Ъ” сообщили, что уже были назначены предварительные слушания по делу, но они не состоялись из-за неявки на заседание защитников, которые находились в отпуске. Официально адвокаты воздерживаются от комментариев, но, по данным “Ъ”, они снова хотят поставить вопрос о возврате дела в прокуратуру, так как далеко не все выявленные ими в ходе повторного ознакомления нарушения были устранены.

Материалы расследования поступили в Воскресенский горсуд в конце прошлого года, однако тот со стадии предварительных слушаний отправил их в надзорный орган, а прокуратура — в ГСУ СКР по Московской области. Связано это было с тем, что в ходе следствия были допущены фундаментальные нарушения. Главное из них состояло в том, что, согласно материалам самого дела, в нем несколько раз менялись следователи. При этом ходатайство о продлении срока предварительного следствия до 33 месяцев было вынесено 5 марта 2018 года одним следователем, а за месяц до этого уголовное дело было принято к производству другим сотрудником ГСУ СКР. В связи с этим суд признал все следственные действия, проведенные после этой даты, незаконными. В том числе выделение расследования в отношении господ Ниязова, Малолеткина, Сидорова, Вагана и Яковлева и неустановленных лиц из так называемого большого дела; предъявление им обвинений в окончательной редакции; ознакомление с материалами, занявшее пять месяцев, и составление обвинительного заключения, которое было направлено прокурору.

Серьезные вопросы возникли и к многочисленным экспертизам по уголовному делу. Так, например, выяснилось, что проведение судебно-технических экспертиз было поручено «Рособоронстандарту» и НИИ «Геодезия», не являвшимся экспертными учреждениями, а не их конкретным сотрудникам, которые могут выступать в качестве экспертов. Оценочную экспертизу следователи провели в Московском обществе оценщиков, которое также не имеет подобного права. С нарушениями уголовно-процессуального законодательства была проведена и судебная бухгалтерская экспертиза — в постановлении о ее назначении следователь поставил шесть вопросов, а эксперт почему-то ответил на 12, что свидетельствует, по версии защиты, о превышении им своих полномочий. Экспертизу ракет адвокаты сочли незаконной по другой причине — на исследование по документам предоставлялись 37 ракет, но это в принципе было невозможно, так как их утилизировали. Не до конца известным оказалось даже количество томов в расследовании. В одних документах говорилось о 207 томах в деле, а в других — о 193. В самих томах количество страниц не совпадало с описью, а содержащиеся в них документы на украинском языке не были полностью переведены на русский. В свою очередь, сведения, составляющие гостайну, почему-то не засекретили, в связи с чем защитники обвинили следователей в разглашении этих данных. Прокуратура при этом полагала, что исправить ошибки можно было в ходе судебного следствия, но Воскресенский суд навстречу просьбе надзора не пошел.

По версии следствия, которая не претерпела существенных изменений в результате нового расследования, в 2010 году господа Ваган и Яковлев, узнав, что при исполнении двух госконтрактов с Минпромторгом на подмосковном полигоне ГкНИПАС предстояло утилизировать стратегические авиационные крылатые ракеты Х-55, договорились с украинским ОАО «Мотор Сiч» о продаже ему 93 короткоресурсных двухконтурных турбореактивных двигателей из них, а весь оставшийся от ракет лом отправили на переработку в ЮУрСЦУ, находящийся в Миассе. Вырученные за него 10,8 млн руб. ГкНИПАС перечислил Минпромторгу, который не знал о мошенничестве. От «Мотор Сiч» обвиняемые, по версии следствия, получили $2,4 млн, или 73 млн руб. по тогдашнему курсу ЦБ.

В 2010–2011 годах фигуранты дела совершили еще одну аферу. В рамках контрактов с тем же Минпромторгом они должны были полностью утилизировать 37 тактических управляемых ракет Х-31 класса «воздух—поверхность», поступивших в ГкНИПАС, а вместо этого организовали их разбор на агрегаты, часть из которых потом была использована на производстве. Боевые части ракет, содержащие 3256 кг взрывчатки, по данным следствия, поступили в дочернее предприятие КТРВ — АО «Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В. В. Бахирева», выпускающее взрывчатку. Минпромторг получил за лом 8 млн руб., предусмотренные соглашениями. Ущерб по этому эпизоду составил почти 95 млн руб.

Два выделенных из большого расследования уголовных дела в отношении соучастников хищений — предпринимателя Михаила Дзамы и бывшего гендиректора ГкНИПАС Олега Пронина — не вызвали вопросов в суде. Их фигуранты в особом порядке были осуждены на два года и пять лет заключения соответственно.

Следует отметить, что из пяти фигурантов повторного расследования только господа Ваган и Малолеткин содержатся под домашним арестом. Их подельники давно находятся на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Николай Сергеев