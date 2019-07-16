Великобритания не будет экстрадировать Ассанжа в страны со смертной казнью

Лондон не намерен экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страны, в которых применяется смертная казнь, сообщило агентство EFE со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Великобритании Алана Данкана. Такое заявление господин Данкан сделал во время пресс-конференции со своим коллегой из Эквадора Хосе Валенсией. Заместитель главы британского МИДа уточнил, что соответствующее соглашение было достигнуто между Великобританией и Эквадором.

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Напомним, Джулиан Ассанж с июня 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали господина Ассанжа после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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США требуют экстрадиции господина Ассанжа. Американские власти обвиняют его в шпионаже и разглашении гостайны: в 2010 году он опубликовал сотни тысяч секретных документов, имевших отношение к войне в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».