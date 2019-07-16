Соцпомощь добралась по адресу не вся

Регионы начали реализовывать принцип адресности социальной помощи, учитывая доходы и имущественное положение ее получателей. Другие популярные меры по сокращению круга социальных иждивенцев — введение дополнительных условий для получения поддержки: в частности, это требования по достижению определенного возраста, наличию нетрудоспособности или порог длительности страхового стажа.

За последние несколько лет субъекты РФ стали активнее применять адресное распределение средств социальной поддержки, констатирует исследование Высшей школы экономики «Трансформация социальной поддержки населения в регионах России: направления и приоритеты». Основой для исследования стали более 400 региональных нормативно-правовых документов, регулирующих назначение и предоставление мер социальной поддержки населения в 21 субъекте РФ, «типовом» с точки зрения бюджетной обеспеченности и бюджетного долга.

Как показывает практика регионов, основным методом повышения точности применения мер социальной поддержки стало введение оценки нуждаемости на основе критерия доходов при назначении как новых, так и уже действующих видов соцпомощи. Так, в 16 регионах из 21 с учетом дохода стали предоставляться выплаты для обеспечения детей питанием (как в Ивановской области), различные меры поддержки многодетных семей, включая региональный материнский капитал (как в Псковской), и меры поддержки пенсионеров (например, в Пермском крае). Далее, доступ к помощи стал ограничиваться снижением предельного размера дохода получателей — например, его значение в Волгоградской области, дающее право на получение ежемесячной выплаты (ЕДВ) на третьего или последующего ребенка, снизилось более чем в полтора раза. Также регионы усложнили процедуры оценки нуждаемости — помимо денежного дохода они начали оценивать имущественное положение семьи и расширять иные требования к получателям помощи (такой подход реализуется в Москве).

В отношении категориальных мер все регионы также ввели дополнительные условия, ограничивающие круг их получателей — достижение определенного возраста, наличие нетрудоспособности, длительность страхового стажа или проживание на территории конкретного субъекта РФ. Другая тенденция на субфедеральном уровне — сокращение перечня публичных нормативных обязательств через полную отмену или временную приостановку отдельных мер либо исключение некоторых категорий граждан из числа получателей тех или иных видов помощи (такие изменения зафиксированы в Курганской области). Впрочем, параллельно с оптимизацией существующих мер социальной поддержки регионы вводили и новые — среди них чаще других встречаются частичная компенсация оплаты взноса за капитальный ремонт для пенсионеров и инвалидов и отдельные меры поддержки медицинских работников и учителей.

Как отмечается в работе исследователей, хотя регионы реформировали свою социальную политику с разной активностью, только в отдельных случаях ее уровень можно прямо связать с состоянием их бюджетов, влияние же политических факторов требует отдельного анализа. В целом, впрочем, очевидно, что интерес к оптимизации соцподдержки в регионах так или иначе вырос после падения бюджетных доходов в 2014 году — хотя возможность применять новые принципы у регионов появилась двумя годами ранее.

В будущем процесс оптимизации, даже на фоне бюджетной стабильности, может усилиться из-за новых возможностей Минтруда в части сбора данных о назначенных и отмененных мерах поддержки. С 2021 года все органы соцподдержки должны вносить данные о ней в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) — что даст властям неограниченные возможности для анализа и корректировки программ соцподдержки населения (подробнее см. “Ъ” от 3 июня).

Анастасия Мануйлова