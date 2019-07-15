В Госдуме заявили о готовности снимать ограничения с Грузии

Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников после встречи с депутатами «Альянса патриотов Грузии» в Госдуме. «Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, и я это знаю... Но делать это Россия будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому будут готовы и грузинские власти»,— сказал господин Калашников (цитата по «РИА Новости»).

Грузинские депутаты сообщили, что целью поездки в Москву была попытка немного разрядить обстановку между двумя странами. Они также попросили российских коллег помочь наладить диалог с парламентариями из Абхазии и Южной Осетии.

Межпарламентская группа диалога Россия—Грузия была создана в 2017 году по инициативе членов думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также грузинских парламентариев от партии «Альянс патриотов Грузии».

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Напомним, инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. 9 июля президент России не поддержал идею Госдумы ввести экономические санкции против Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что рассчитывает на прекращение роста напряженности в отношениях с Россией.

На жестких мерах в ответ на «антироссийские провокации» настаивала Госдума, возмутившаяся нецензурной бранью ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес российского лидера. Кроме того, с 8 июля запрещено прямое авиасообщение с Грузией.