Президент Грузии надеется на снижение напряженности в отношениях с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью AP заявила, что рассчитывает на прекращение роста напряженности в отношениях с Россией. Таким образом она прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о нежелании вводить санкции против Грузии.

«Мы подождем и посмотрим, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, а не угрозы»,— сказала госпожа Зурабишвили. Она добавила, что Тбилиси «конечно, готов к тому, чтобы не осуществлять эскалацию». «Я буду первой, кто призовет к деэскалации»,— отметила она.

Саломе Зурабишвили также выразила надежду, что российские туристы «однажды вернутся» в Грузию. «Возможно, это произойдет раньше, а не позже»,— сказала она.

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Напомним, 9 июля президент России не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии. На жестких мерах в ответ на «антироссийские провокации» настаивала Госдума, возмутившаяся нецензурной бранью ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес российского лидера. Кроме того, с 8 июля запрещено прямое авиасообщение с Грузией.

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