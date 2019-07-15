Власти Чечни назвали историю о принуждении к браку москвички вбросом

Чеченские власти назвали вбросом историю о 20-летней москвичке, насильно вывезенной родителями в Чечню, чтобы выйти замуж, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на помощника главы республики по связям со СМИ Ахмеда Дудаева. По его словам, авторы истории хотят пропиариться на теме Чечни.

«В Чеченской республике главенствует закон. <…> У нас насильно замуж не выдают, это противоречит обычаям и традициям чеченцев»,— сказал господин Дудаев. По его словам, утверждения, что в аэропорту девушка выглядела неадекватно, будто бы ее напоили лекарствами, выглядят нелепо. «Как можно допустить вероятность того, что родители позволят напичкать своего ребенка препаратами, которые могут ей навредить?», — отметил господин Дудаев.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил «РИА Новости», что информация будет проверена. «Не реагировать на это мы не можем, <…> возможно, будет дана соответствующая оценка на определенном уровне, но я уже сегодня уверен, из всего того, что писали — 99,9% это ложь»,— сказал он.

Ранее «Медиазона» рассказала историю о девушке, родственники которой увезли ее насильно в Чечню, принудив к замужеству. Решение о переезде могло быть связано с тем, что девушка начала встречаться с русским парнем. У девушки отобрали паспорт и не разрешили выходить на улицу. Она готовилась к побегу несколько недель, а после обратилась в женский кризисный центр «Китеж» в Москве.