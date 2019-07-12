Проектирование Северного обхода Перми оценили в 800 млн рублей

Краевое минзакупок объявило аукцион на разработку проекта строительства автомобильной дороги Северный обход Перми. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий необходимо представить к 15 ноября 2020 года. Максимальная цена контракта определена в 800,5 млн руб. Победителя определят 22 августа.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, оценочная стоимость проектно-изыскательских работ по автомобильной дороге Северный обход Перми составляет 819,6 млн руб. Такая сумма указана в финансово-экономическом обосновании к поправкам в бюджет Пермского края на 2019–2021 годы, предложенных главой региона Максимом Решетниковым. Губернатор предложил выделить на проектирование Северного обхода Перми в 2020 году дополнительное финансирование — 752,6 млн руб. Ранее краевые власти заложили на подготовку технико-экономического обоснования строительства в 2019 году 67 млн руб. Общая оценочная стоимость строительства Северного обхода Перми — 18,8 млрд руб.

Власти рассматривали два возможных коридора строительства дороги. Первый начинается с Пальников и обхода Гайвы и выходит на улицы Якутскую, Светлогорскую и автодорогу Пермь — Краснокамск. Второй — обход Гайвы с выходом на обход Краснокамска. Предполагаемая протяженность обхода — 28,8 км.