Главные новости к утру 12 июля

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными

Как стало известно “Ъ”, Минэнерго хочет разрешить использование бывших в употреблении труб. С 2017 года такие трубы приравнены к отходам, их вторичное использование запрещено, из-за чего нефтегазовые компании несут потери.

Правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Страховые тарифы будут привязаны к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД. В ближайшее время проект внесут в Госдуму.

Минтруд предложил увеличить на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения. Для пенсионеров его планируется повысить на 3,8%.

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку. Он проработал в корпорации 34 года.

О предстоящих 12 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.